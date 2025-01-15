«Украинские власти вывозят имущество из аэропорта, потому что готовятся сдать Запорожье»: что известно

Российские СМИ распространяют информацию, что из аэропорта Запорожья вывозят имущество в аэропорт "Борисполь", с целью якобы "сдать город врагу". Об этом пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На самом деле: имущество из запорожского аэропорта в Борисполь вывезли в целях сохранения уцелевшего оборудования, ведь враг может продолжить обстрелы аэропорта, сообщил в эфире телемарафона председатель ОВА Иван Федоров.

Полгода назад враг обстрелял новый терминал, построенный в запорожском аэропорту. Для того чтобы спасти часть оборудования, которое является новым и оно уцелело, аэропорт Запорожья взял в аренду на льготных условиях в аэропорту Борисполь склады, чтобы разместить свое оборудование.

" Нет сомнений, что враг будет пытаться попасть еще и еще по нашему аэропорту. Поэтому пока законсервировали и вывезли оборудование, чтобы при первой возможности вернуть его и использовать ", – пишут в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты продолжают оправдывать все свои удары по мирному населению, а также скрывать свои ошибки на фронте. Так случилось и в этот раз, когда оккупанты поразили зенитный комплекс из Северной Кореи, однако выдали этот удар за уничтожение радиолокационной станции НАТО на Сумщине. Соответствующее видео распространяют Z-каналы Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле на видео – зенитный комплекс из КНДР. Его россияне и подвели. Случилось это в Курской области, пишет ресурс "Можем объяснить" со ссылкой на аналитиков проекта Status-6. Об этой модели корейского ЗРК практически ничего неизвестно, но аналитическая команда предполагает, что это аналог советского ЗРК малой дальности "Тор", который производился с 80-х годов прошлого века. Поражение комплекса российским БПЛА указывает на плохую координацию между подразделениями с РФ и северокорейскими солдатами из-за языкового барьера, – добавляют аналитики Conflict Intelligence Team.