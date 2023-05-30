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Украинские ударные БПЛА усилят фронт. Фото Юрий Голик

Новые дроны украинского производства в скором времени отправятся на фронт.

сегодня, 18:09
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Автор:

Slava Kot

Ударные БПЛА украинского производства скоро будут работать на фронте по оккупантам. Об этом сообщил один из инициаторов создания отечественных боевых беспилотников предприниматель и волонтер Юрий Голик, показавший дрон в обновленном корпусе.

Украинские ударные БПЛА усилят фронт. Фото Юрий Голик

Украинский беспилотник. Фото Юрий Голик

Как отметил волонтер, новые беспилотники смогут находиться в воздухе около полутора часов и по своему функционалу имеют шанс заменить Мавики.


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"Полагаем, что эти беспилотники будет удобно применять небольшими эскадрильями для сопровождения штурмовых групп. Несколько беспилотников может наносить удары по огненным точкам оккупантов, неся по три килограммовых боеприпаса каждый. И одновременно корректировать ход боя", — написал Юрий Голик.

Предприниматель добавил, что эти дроны в скором времени отправятся в боевые точки. Кроме того, через две недели первая партия планеров-разведчиков с дальностью полета 25-35 км будет также помогать нашим военным выполнять боевые задачи.

Украинские ударные БПЛА усилят фронт. Фото Юрий Голик - фото 2
Украинские ударные БПЛА усилят фронт. Фото Юрий Голик - фото 3
Украинские ударные БПЛА усилят фронт. Фото Юрий Голик - фото 4





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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0EGmFUS5rb3n723BFTLHZ7t1Ei5paCKw8wQonpN9Y6mqMoNMnmbQZnBgC3hqGQoxWl
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