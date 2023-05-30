Украинские ударные БПЛА усилят фронт. Фото Юрий Голик

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Slava Kot
Ударные БПЛА украинского производства скоро будут работать на фронте по оккупантам. Об этом сообщил один из инициаторов создания отечественных боевых беспилотников предприниматель и волонтер Юрий Голик, показавший дрон в обновленном корпусе.
Украинский беспилотник. Фото Юрий Голик
Как отметил волонтер, новые беспилотники смогут находиться в воздухе около полутора часов и по своему функционалу имеют шанс заменить Мавики.
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Предприниматель добавил, что эти дроны в скором времени отправятся в боевые точки. Кроме того, через две недели первая партия планеров-разведчиков с дальностью полета 25-35 км будет также помогать нашим военным выполнять боевые задачи.
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