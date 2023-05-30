Украинские ударные БПЛА усилят фронт. Фото Юрий Голик

Ударные БПЛА украинского производства скоро будут работать на фронте по оккупантам. Об этом сообщил один из инициаторов создания отечественных боевых беспилотников предприниматель и волонтер Юрий Голик, показавший дрон в обновленном корпусе.



Украинский беспилотник. Фото Юрий Голик

Как отметил волонтер, новые беспилотники смогут находиться в воздухе около полутора часов и по своему функционалу имеют шанс заменить Мавики.



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"Полагаем, что эти беспилотники будет удобно применять небольшими эскадрильями для сопровождения штурмовых групп. Несколько беспилотников может наносить удары по огненным точкам оккупантов, неся по три килограммовых боеприпаса каждый. И одновременно корректировать ход боя", — написал Юрий Голик.

Предприниматель добавил, что эти дроны в скором времени отправятся в боевые точки. Кроме того, через две недели первая партия планеров-разведчиков с дальностью полета 25-35 км будет также помогать нашим военным выполнять боевые задачи.







