Украинские танкисты "поздравили" Путина с 9 мая (ВИДЕО)

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин, начавший полномасштабную войну в Украине, продолжает прославлять культ войны и пропаганды. Одним из главных атрибутов "победобесия" России стало 9 мая. Украинские танкисты решили оригинально поздравить с этим днем Путина.
Танкисты из Украины "поздравили" Путина с 9 мая
Украинские танкисты из 33-й отдельной механизированной бригады записали видеоролик, на котором показали примеры враждебной пропаганды Путина во время его выступлений на 9 мая.
В 33-й ОМБр отметили, что россияне поддержали режим Путина, который ведет войну в Украине более двух лет. Однако украинские силы разрушили стремление РФ захватить Украину за три дня и продолжают защищать украинские территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор выступил 9 мая в Москве с речью. Что сказал на параде глава РФ Владимир Путин.
Также "Комментарии" писали о том, кто из мировых лидеров согласился приехать к Путину на 9 мая в Москву для участия на параде к "дню победы". Оказалось, что это большинство лидеров стран, которые приезжали в РФ в прошлом году.
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