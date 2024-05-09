Украинские танкисты "поздравили" Путина с 9 мая (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин, начавший полномасштабную войну в Украине, продолжает прославлять культ войны и пропаганды. Одним из главных атрибутов "победобесия" России стало 9 мая. Украинские танкисты решили оригинально поздравить с этим днем Путина.



Танкисты из Украины "поздравили" Путина с 9 мая

Украинские танкисты из 33-й отдельной механизированной бригады записали видеоролик, на котором показали примеры враждебной пропаганды Путина во время его выступлений на 9 мая.

"Культ войны и пропаганды. Таким стало 9 мая на россии. Вместо уважения жертв Второй мировой — "можем повторить", а также "на Берлин"", — пишут военные.

В 33-й ОМБр отметили, что россияне поддержали режим Путина, который ведет войну в Украине более двух лет. Однако украинские силы разрушили стремление РФ захватить Украину за три дня и продолжают защищать украинские территории.

"Как следствие, уже более двух лет мы отражаем широкомасштабную войну, которую развязал режим путина и поддержал народ российской федерации. Их три дня разбили сила и дух воссоединенной нации. Украинцы остановили план быстрого захвата. И даже сегодня продолжаем разрушать их попытки наступления", — добавляют украинские военные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор выступил 9 мая в Москве с речью. Что сказал на параде глава РФ Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о том, кто из мировых лидеров согласился приехать к Путину на 9 мая в Москву для участия на параде к "дню победы". Оказалось, что это большинство лидеров стран, которые приезжали в РФ в прошлом году.