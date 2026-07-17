Украинские ракеты для Patriot: прогноз эксперта точно станет шоком

Украина вряд ли сможет наладить собственное производство ракет для зенитных комплексов Patriot в ближайшие два года. По оценке главы Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, первую ракету украинской сборки можно ожидать не раньше конца 2027 или начала 2028 года.

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Эксперт объяснил, что запуск такого производства является сложным и продолжительным процессом даже для государств с мощной оборонной промышленностью. В качестве примера он привел Японию, которая после получения соответствующей лицензии потратила около пяти лет, чтобы начать выпуск ракет для Patriot.

По словам Романюка, продолжительным остается и сам цикл производства. Если в США для изготовления одной ракеты требуется примерно два года, то японским предприятиям для этого необходимо около трех лет.

Эксперт считает, что до завершения 2026 года говорить о серийном выпуске украинских ракет не приходится. По его словам, за это время реально подготовить производственную базу и необходимую инфраструктуру.

Самым большим вызовом, по мнению Романюка, станет зависимость от иностранных поставщиков. Он отметил, что Украина пока не производит критически важные компоненты для ракет Patriot, поэтому двигатели, системы наведения, электронику и другие узлы придется закупать за рубежом.

"Мы будем стоять в очереди за всеми комплектующими", — подчеркнул Юрий Романюк.

По словам эксперта, эти же производители уже обеспечивают потребности США, Японии и других партнеров, поэтому Украине придется конкурировать за доступ к необходимым деталям.

Учитывая это, Романюк прогнозирует, что в 2026 году серийного производства ракет в Украине не будет. Скорее всего, в течение 2027 года могут стартовать практические производственные процессы, тогда как первая ракета украинской сборки, по ее оптимистическому сценарию, может появиться только в конце 2027 или уже в начале 2028 года.

Портал "Комментарии" уже писал , что после кадровых перестановок в украинском правительстве европейские партнеры внимательно анализируют причины таких решений. В то же время, поддержка Украины не изменится, хотя кадровые изменения, особенно вокруг Министерства обороны, вызвали вопросы. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.



