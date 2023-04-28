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Украинские пограничники получили канадское оружие

Снайперы-пограничники получили крупнокалиберную винтовку Cadex CDX-50 TREMOR.

28 апреля 2023, 17:55
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Автор:

Slava Kot
Украинские снайперы-пограничники теперь смогут прицельнее отрабатывать по врагу. Волонтер и предприниматель Юрий Голик на своей странице в Facebook рассказал об очередной передаче оружия военным.
Вместе со спортсменом Сергеем Стаховским волонтер приобрел канадскую крупнокалиберную винтовку Cadex CDX-50 TREMOR. Она предназначена для высокоточной стрельбы на дальние дистанции и теперь будет помогать снайперам-пограничникам на восточном направлении фронта.
"Эта винтовка — одна из самых легких по весу в своем классе. Может пробивать легкую броню и автомобильную технику. А также может использоваться в контрснайперской работе", — отметил Юрий Голик.
Он добавил, что подобная помощь снайперам разных подразделений осуществляется с 2014 года и до сих пор не теряет своей актуальности.
"Постоянно отмечаю, что целенаправленная помощь нашим военным на отдельных участках фронта играет немаловажную роль в совместном результате по истреблению врага", — отметил Юрий Голик.
Украинские пограничники получили канадское оружие - фото 2
Напомним, ранее Юрий Голик вместе с военнослужащим Александром Карпюком передали снайперские винтовки 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Украинские пограничники получили канадское оружие

Канадское оружие для пограничников. Фото из открытых источников



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0mpEUWQu5Xt2RD89NTw3NGQFT8WydXPHiZspCGHFzsL1Lfp99bPmfuDyrbekn5y2Pl
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