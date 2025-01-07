«Украинские морги заполняются телами военных ВСУ, погибших в Курщине»: что известно

Российские псевдоСМИ и пропагандистские Telegram-каналы распространяют видео, якобы в одном из украинских моргов хранится большое количество черных пакетов с останками украинских военных, погибших в Курской области России. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности отмечают, что это фейк.

Иллюстративное фото

Правда: растиражированное пропагандой видео никак не касается ни военных ВСУ, ни Украины.

По данным фактчекеров "Укринформ", видео опубликовано пользователем в ТикТок по меньшей мере в декабре 2021 года – за два месяца до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, в ролике видны флаг США и работа промышленных станков. Скорее всего, видео было сделано на одном из американских производств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что пропаганда России активно распространяет очередную дезинформацию, что "польские трансплантологи бьют рекорды" за счет органов убитых украинских военных. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Манипулируя статистическими цифрами роста количества пересадок органов в Польше с 2021 года, пропагандисты России распространяют ложь о якобы массовом доставке самолетами тел погибших с линии фронта на территорию Польши для "продажи органов". "Эти вбросы являются откровенным абсурдом и частью крупной дезинформационной кампании россиян "Черная трансплантология", которая продолжается с 2014 года. Цель этой кампании – дискредитация Украины, деморализация украинского общества и сил обороны Украины", – пишут в ЦПД.