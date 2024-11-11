logo

BTC/USD

84134.58

ETH/USD

3240.44

LTC/USD

78.50

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские "мавики" прошли первые полетные испытания
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские "мавики" прошли первые полетные испытания

Состоялось шесть демонстрационных полетов, где каждый дрон совершил 10-километровый полет на высоте более 250 метров с поиском заданной мишени.

сегодня, 17:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины организовало первые испытания дронов украинского производства, обладающих характеристиками китайских "мавиков". 9 ноября прошли демонстрационные полеты, где восемь команд разработчиков показали свои беспилотные аппараты, способные выполнять задачи на значительной высоте и расстоянии.

Украинские "мавики" прошли первые полетные испытания

Украинские "мавики" прошли первые полетные испытания. Фото: mspu.gov.ua

Первые испытания украинских аналогов "мавиков"

На испытаниях было представлено восемь разных образцов дронов, разработанных украинскими командами. Участники выполняли задачи, среди которых полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск цели. В мероприятии приняли участие представители Генерального штаба, Командование сил беспилотных систем, логистики, а также государственные закупщики и представители Нацгвардии.

Преимущества производства внутри страны

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил важность создания собственных дронов, которые доступны, функциональны и не зависят от зарубежных поставок.

"Мы увидели первые демонстрационные полеты украинских "мавиков". Прежде всего, я благодарю украинские команды производителей, которые смогли создать такой продукт в Украине. Недорогой, функциональный, простой в управлении. А главное — он создается внутри страны, что, во-первых , делает нас более независимыми от зарубежных поставок, а во-вторых, оставляет деньги в стране.

Первые образцы: "Шмавик" и PTAKH-S

Среди представленных беспилотников особое внимание привлекли первые два кодифицированных украинских аналога "мавиков" — "Шмавик" и PTAKH-S. Заместитель министра Анна Гвоздяр подчеркнула, что локализация производства критически важна для национальной безопасности, ведь дроны должны отвечать конкретным потребностям военных и изготавливаться независимо от внешних факторов.

Участники мероприятия, в частности представители Генштаба и военных подразделений, могли непосредственно оценить возможности новых изделий и обсудить с производителями спецификации и перспективы дальнейшего производства. Такой диалог позволил разработчикам получить важные рекомендации по усовершенствованию продукции для оптимального использования на поле боя.

Украинские ”мавики” прошли первые полетные испытания - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mspu.gov.ua/news/minstratehprom-proviv-pershi-polotni-vyprobuvannia-ukrainskykh-mavikiv
Теги:

Новости

Все новости