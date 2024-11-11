Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины организовало первые испытания дронов украинского производства, обладающих характеристиками китайских "мавиков". 9 ноября прошли демонстрационные полеты, где восемь команд разработчиков показали свои беспилотные аппараты, способные выполнять задачи на значительной высоте и расстоянии.

Украинские "мавики" прошли первые полетные испытания. Фото: mspu.gov.ua

Первые испытания украинских аналогов "мавиков"

На испытаниях было представлено восемь разных образцов дронов, разработанных украинскими командами. Участники выполняли задачи, среди которых полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск цели. В мероприятии приняли участие представители Генерального штаба, Командование сил беспилотных систем, логистики, а также государственные закупщики и представители Нацгвардии.

Преимущества производства внутри страны

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил важность создания собственных дронов, которые доступны, функциональны и не зависят от зарубежных поставок.

"Мы увидели первые демонстрационные полеты украинских "мавиков". Прежде всего, я благодарю украинские команды производителей, которые смогли создать такой продукт в Украине. Недорогой, функциональный, простой в управлении. А главное — он создается внутри страны, что, во-первых , делает нас более независимыми от зарубежных поставок, а во-вторых, оставляет деньги в стране.

Первые образцы: "Шмавик" и PTAKH-S

Среди представленных беспилотников особое внимание привлекли первые два кодифицированных украинских аналога "мавиков" — "Шмавик" и PTAKH-S. Заместитель министра Анна Гвоздяр подчеркнула, что локализация производства критически важна для национальной безопасности, ведь дроны должны отвечать конкретным потребностям военных и изготавливаться независимо от внешних факторов.

Участники мероприятия, в частности представители Генштаба и военных подразделений, могли непосредственно оценить возможности новых изделий и обсудить с производителями спецификации и перспективы дальнейшего производства. Такой диалог позволил разработчикам получить важные рекомендации по усовершенствованию продукции для оптимального использования на поле боя.