На фоне усиленной мобилизации после принятия нового закона украинские полевые командиры сообщают, что большинство новобранцев прибывают с недостаточной подготовкой. Хотя до основного притока новых войск еще есть время, командиры уже сейчас вынуждены тратить недели на обучение новичков базовым навыкам, таким как стрельба.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на украинских военных. Журналисты отмечают, что неспособность обеспечить должную подготовку солдат подчеркивает сложное положение, в котором оказался Киев более двух лет после начала российского вторжения. Россия добилась успехов в этом году, в значительной степени из-за того, что украинские вооруженные силы не имеют достаточно войск для защиты от беспощадных атак. Правительство медленно наращивает усилия по мобилизации, поэтому главнокомандующий Александр Сырский вынужден перераспределять людей с других должностей, таких как охрана мостов, в боевые бригады. Однако их боевая подготовка оставляет желать лучшего.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет", — рассказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады с позывным "Шмидт".

Он объяснил, что первую неделю проводил с солдатами, переведенными с тыловых постов, проверяя, чтобы каждый из них выстрелил хотя бы по одному ящику шаров (около 1500 выстрелов) каждый день перед переходом к более сложным задачам. Через несколько недель эти солдаты могут воевать у города Часов Яр, куда продвигаются русские войска.

"Мы здесь просто тратим много времени на базовую подготовку", — заявил Шмидт, добавив: "Если, не дай бог, произойдет прорыв под Временным Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, они могут там просто умереть".

Это подтверждают и сами новички. Один из них, ранее охранявший мост в Одесской области, говорит: "Это страшно. Никто не был по-настоящему подготовлен".

Офицер другого подразделения отметил: "То, чему учат в украинских учебных центрах, полная чушь. Всего учатся на месте".

Командир, пожелавший остаться анонимным, назвал некоторые причины. Он рассказал, что у учебных центров нет достаточно боеприпасов советского калибра, так как они хранятся для войск на поле боя. Это значит, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами.

"В учебных центрах нет гранат для метания, и в учебном центре нет патронов для гранатометов. У нас нет надлежащей системы обучения", — продолжил офицер, добавив, что Украине необходимо, чтобы ее инструкторы учились у инструкторов НАТО, чтобы сократить стандартную двухмесячную базовую подготовку. . в месяц.

Несоответствующая подготовка является главной причиной, по которой многие украинские мужчины боятся призыва на военную службу. По словам рекрутера одного из батальонов, некоторые новобранцы считаются физически здоровыми, несмотря на то, что им больше 50 лет и у них проблемы со здоровьем.

"Есть ребята, которым просто смотришь в глаза и понимаешь, что он колеблется. Ему нужен толчок. Ему нужна уверенность в своем оружии, уверенность в том, что мы его не бросим, и он будет бороться. А есть те, кто сразу говорит:" Я не буду драться". Конечно, вы пытаетесь их не брать. Но опять же у нас в армии так устроено, что отдел кадров тебе говорит: "Ничего, надо его брать, он здоров", — говорит он.

Напомним, что "Комментарии" писали о мобилизации осужденных женщин.