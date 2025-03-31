Украинские коллаборнаты назвали настоящую цель "СВО", которая ужасает

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Ткачик Олеся
Сбежавший из Украины в 2014 бывший премьер Николай Азаров вместе с другими коллаборантами основал в Москве "Клуб народного единства".
Николай Азаров
На первом заседании этого клуба Азаров нагло заявил, что украинская нация должна быть полностью уничтожена и что настоящая цель так называемой "специальной военной операции" – не денацификация, а "уничтожение национальной идентичности украинцев".
Как подчеркнул журналист Денис Казанский, правда в том, что нацизм давно стал государственной идеологией в России. И в принципе, добавляет он, это не удивляет. Шокирует другое, говорит журналист, что таким нацистом, поддерживающим геноцид украинцев, оказался бывший премьер Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России постоянно указывают, что целями так называемой "СВО" является демилитаризация и денацификация Украины. При этом, как утверждают эксперты" кремлевский диктатор действительно хочет захватить не только Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые были внесены в конституцию РФ. Цель РФ вернуть все "мятежные" регионы Украины под свой контроль, включая Киев.
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