Сбежавший из Украины в 2014 бывший премьер Николай Азаров вместе с другими коллаборантами основал в Москве "Клуб народного единства".

Николай Азаров

На первом заседании этого клуба Азаров нагло заявил, что украинская нация должна быть полностью уничтожена и что настоящая цель так называемой "специальной военной операции" – не денацификация, а "уничтожение национальной идентичности украинцев".

Там куда приходят российские войска, украинство перестает существовать. Те, кто не хочет прекращать существование украинской нации – погибнут или уедут", – отметили участники "Клуба народного единства".

Как подчеркнул журналист Денис Казанский, правда в том, что нацизм давно стал государственной идеологией в России. И в принципе, добавляет он, это не удивляет. Шокирует другое, говорит журналист, что таким нацистом, поддерживающим геноцид украинцев, оказался бывший премьер Украины.

"И если кто-то до сих пор не понимает, почему был неизбежен Майдан, и почему Путин до сих пор утверждает о "госперевороте 2014 года", то вот причина. У власти в Украине были российские нацисты, которые ставили своей целью "уничтожение национальной идентичности украинцев". И у украинского народа просто не было другого выхода, чем защищать свою страну от них", – добавил Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России постоянно указывают, что целями так называемой "СВО" является демилитаризация и денацификация Украины. При этом, как утверждают эксперты" кремлевский диктатор действительно хочет захватить не только Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые были внесены в конституцию РФ. Цель РФ вернуть все "мятежные" регионы Украины под свой контроль, включая Киев.



