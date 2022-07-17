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Украинские фермеры поджигают поля на оккупированных территориях, чтобы не отдавать урожай РФ

Иван Федоров рассказал о вывозе российскими оккупантами сельхозпродукции с временно оккупированной территории

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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На находящихся под оккупацией украинских территориях местные фермеры, чтобы не урожай не достался оккупантам, поджигают поля. Захватчики воруют не только зерно, но и другую сельхозпродукцию. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в ходе информационного телемарафона.

Украинские фермеры поджигают поля на оккупированных территориях, чтобы не отдавать урожай РФ

Фермеры на временно оккупированной территории поджигают поля (фото из открытых источников)

"Сегодня мы можем говорить, что они вывезли на сотни миллионов гривен продукции. Оккупанты занимаются не только похищением зерна, но и всей сельхозпродукции — черешни, фруктов, зелени. Не вывезли, а украли у нас", — заявил чиновник.

Чтобы не отдавать свою продукцию в руки кафиров, фермеры даже поджигают поля.

"Они продолжают из Бердянского порта выгружать наше зерно. Они вывозят его не только по морю, также вывозят железнодорожным транспортом. Более 100 вагонов уже вывезено, и они анонсируют, что 150 вагонов еще будут вывезены", — заявил мэр Федоров.

Мэр Мелитополя Иван Федоров предположил, что столь масштабное похищение сельхозпродукции российскими оккупантами может свидетельствовать о том, что они не собираются оставаться на временно оккупированной территории.

Напомним, что "Комментарии" информировали о зерновом коридоре : удастся ли договориться и какие условия поставит Кремль. В Стамбуле прошли переговоры по "зерновому коридору" между представителями Украины, Турции, ООН и России. Продолжение с возможным подписанием соглашения обещают на следующей неделе. Директор Агентства по моделированию ситуаций политолог Виталий Бала считает, что есть возможность договориться о разблокировании украинских портов. По его словам, об этом уже заявили официальные представители Турции и ООН.



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