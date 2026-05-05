Украинские дроны на параде в Москве: нужно ли идти на такой шаг

Украинские дроны могут принять участие в параде на Красной площади. В таком случае это будет именно тот парад, которого в Украине давно ждали. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Нардеп отметил, что московские парады традиционно имеют две части: проход военных колонн мимо пирамиды Ленина и воздушную часть над Москвой. Пролет в небе над Кремлем летательных аппаратов украинской "малой авиации" должен добавить парада колорита и напомнить, что "специальная военная операция идет в соответствии с планом".

Политик отмечает, что если СБУ и ГУР действительно сумели наладить прямое авиасообщение с Москвой, то вопрос регулярности рейсов, а также времени и места прилетов интересует всех, не только телезрителей парада в Украине. В этом контексте главная интрига: появится ли на параде Путин. По традиции он должен лично присутствовать на трибунах. Но сегодняшние сообщения CNN свидетельствуют, что Путин в последние месяцы существенно сократил свои перемещения и практически не выходит из бункера в Краснодарском крае под эшелонированной защитой ПВО. А в бункере парад доступен только по телевизору.

"Параллельно по всей России регулярно и надолго отключают интернет. Сегодня сообщили, что в Москве он будет отсутствовать с 5 по 9 мая. Таким образом, Кремль демонстрирует, что после украинских дронов наибольший страх Путина – это неограниченный интернет. Для большего хоррора можно представить ситуацию, в которой украинский дрон пролетает над Москвой и раздает неограниченный интернет, объединяя эти два страха в один грандиозный кошмар", – отметил нардеп.

По его словам, два месяца назад способность Израиля и США наносить дальнобойные удары привела к уничтожению значительной части политической и военной верхушки Ирана. Украина несколько месяцев подряд демонстрирует собственные успехи в этом. Поэтому неудивительно, что страх – основная эмоция, которую сегодня демонстрирует российский режим.

"Путин может сколь угодно пытаться излучать оптимизм. Но из-за отключения интернета и взрывов по всей стране, включая Москву, бесперспективность войны становится понятной каждому россиянину. Даже тем, кто традиционно верил кремлевской пропаганде", – отметил политик.

Он подчеркну, что Россия не способна выиграть эту войну. Сегодня это становится все более очевидным для каждого жителя страны. Это видно и по социологическим данным, несколько месяцев подряд фиксирующим стабильное падение рейтинга Путина. Среднестатистический русский теряет веру в него как в "местное божество". Тезис "нет Путина – нет России" перестает быть аксиомой, ведь Путин, скрывающийся от дронов, боящийся интернета и смотрящий парад только по телевизору, плохо ассоциируется с образом "царя-батюшки".

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле резко усилили меры безопасности вокруг российского лидера Владимира Путина на фоне растущей нестабильности внутри страны. Как сообщает CNN со ссылкой на отчет европейской разведки, в Москве всерьез опасаются возможного государственного переворота и атак даже со стороны собственных элит.




