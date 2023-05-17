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Украинские дроны готовы к бою: Юрий Голик рассказал о результатах тестирования ударных БПЛА

Предприниматель и волонтер Юрий Голик сообщил об успешном тестировании отечественного ударного беспилотника.

сегодня, 16:40
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные протестовали отечественный ударный БПЛА. Теперь он отправляется работать непосредственно по врагу в зоне боевых действий. Об этом сообщил в Facebook предприниматель и волонтер Юрий Голик, являющийся одним из инициаторов разработки украинского боевого дрона.

Украинские дроны готовы к бою: Юрий Голик рассказал о результатах тестирования ударных БПЛА

Отечественный ударный БПЛА. Фото: Юрий Голик

При тестировании все заявленные технические характеристики подтвердились, говорит волонтер. Дрон может лететь со скоростью до 80 км/час на расстояние 5 км. Без боеприпаса способен находиться в воздухе до 1,5 часа. Комфортная нагрузка – 3,5 кг.


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"Получили обратную связь от военных, испытывавших дроны, разработанные нашей командой инженеров. Говорят, квадрокоптер зарекомендовал себя отлично. Не вдаваясь в подробности, также можно сказать, что в дроне предусмотрен ряд моментов, позволяющих ему иметь шансы на выживание при воздействии на него средствами радиоэлектронной борьбы врага", – пишет волонтер.

Новый БПЛА может использоваться одновременно как ударный дрон и как фронтовой разведчик. Он может наносить удары по первой линии противника, личному составу, блиндажам, укреплениям, огневым точкам, автомобилям, бронетехнике. Оборудован двумя камерами, одна из которых может двигаться на 90 градусов. Это позволяет оператору производить более точные сбросы боеприпасов, объясняет Юрий Голик.

Пока дрон уже находится в зоне боевых действий и будет делать первые отработки по врагу.

Напомним, недавно Юрий Голик вместе с Сергеем Стаховским приобрели для одного из подразделений ПВО концертные прожектора, которые будут помогать обезвреживать дроны врага в ночное время.




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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02xBenXTtH4sFUrS1pLLBD7XYuLyb1xUKog3eCcFABhVwtHXNaUNJz1vEStRGdZJ5l
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