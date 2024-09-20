Украинские дети в оккупации носят вражескую военную форму и маршируют под триколорами

Дети из временно оккупированной Запорожской области прошли очередное военное обучение от оккупантов. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж "Комментарии"

По итогам мониторинга оккупационных пабликов выявлено, что российские "наставники" обучали детей особенностям обращения с автоматом и отработке стрельбы из разных положений.

Захватчики заставляют украинских детей носить униформу и шагать под трехцветными флагами.

"Оккупанты сначала завербовали их до вступления в милитаризованные "патриотические" движения типа "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за враждебное русское.

Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ, где детство уже не суть важно.

Такие действия Российской Федерации как милитаризация являются серьезным нарушением прав ребенка. Призываю международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ! Зло должно быть наказано!" – подчеркнул Лубинец.

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В настоящее время в соответствии с решением Совета обороны Харьковской области продолжается обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми из 29 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад.

"Эвакуационные мероприятия продолжаются согласно определенному плану. Правоохранители объясняют семьям с детьми, проживающими в этих населенных пунктах, о необходимости эвакуации для их безопасности. Еще одна сложность – разногласия в фактическом месте проживания таких семей и регистрации. По нашим данным 10 семей выехали из этих населенных пунктов самостоятельно. При необходимости обеспечиваем людей жильем в местах компактного расположения или эвакуацией в другие регионы страны, продуктами питания, гигиеническими наборами и тому подобное", — отметил Олег Синегубов.