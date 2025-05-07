Украинские чиновники цинично наживаются на погребениях военных: расследование

Весной 2023 года, когда в Украине продолжалась полномасштабная война, в Полтаве развернулся вопиющий случай коррупции, связанной с захоронениями военных, сообщает The Wall Street Journal.

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В частности, директор местного ритуального бюро и чиновник городской администрации тайно встретились на кладбище, чтобы договориться о транспортировке тел 23 погибших воинов. По версии следствия, чиновник согласился передать право на выполнение заказа похоронному агентству в обмен на долю по выплате, которую должен был осуществить город.

По данным прокуратуры, через несколько недель директор бюро передал чиновнику 13 200 гривен наличными — это было "вознаграждение" за контракт. Хотя, на первый взгляд, это может показаться мелким делом, эксперты подчеркивают, что случай иллюстрирует глубоко укоренившуюся коррупцию в украинских реалиях — даже на такой трагической теме, как смерть героев войны.

Transparency International ставит Украину на 105 место из 180 в мировом рейтинге восприятия коррупции. Журналисты также сообщают, что в некоторых регионах полицейские, врачи и спасатели регулярно получают "откаты" от похоронных агентств за оперативную информацию о смертельных исходах. Особое возмущение вызывает тот факт, что даже погибшие на фронте бойцы становятся источником прибыли для коррумпированных чиновников.

Следователи заявляют, что агентства не только платят за контракты, но и значительно завышают стоимость услуг — от гробов до памятников. Избыточные средства, как утверждается, разделяют между собой с представителями власти.

В деле, в частности, фигурирует чиновник Сергей Нечипоренко, якобы передавший право на перевозку тел Александру Бургардту — директору бюро. По утверждению прокуратуры, именно во время встречи на кладбище они договорились об "откате". Впоследствии Нечипоренко был отстранен, хотя отрицает свою причастность, а Бургардт заявляет, что сам обратился в полицию, когда чиновник потребовал больше денег.

"Никто не безгрешен, но ведь должны быть пределы... Особенно, когда речь идет о погибших на войне ребятах", — подытожил Бургардт.

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