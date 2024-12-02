Украинские бойцы бегут из военных учений в Польше: СМИ назвали количество

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Slava Kot
По информации издания Financial Times, количество случаев самовольного ухода из военных позиций среди украинских бойцов стремительно растет. С начала 2024 года прокуроры Украины возбудили более 60 тысяч дел по факту дезертирства. Это вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе. Кроме того, случаи дезертирства также были зафиксированы во время учений в других странах.
Российско-украинская война. Фото из открытых источников
Украинские военные, участвующие в тренировках в странах-союзниках, в частности в Польше, тоже иногда уклоняются от исполнения обязанностей. Представитель польской службы безопасности сообщил Financial Times, что ежемесячно около 12 украинских военных покидают учебные лагеря, пытаясь избежать возвращения на фронт.
В Польше случаи дезертирства также рассматриваются местными правоохранителями, которые сотрудничают с украинскими партнерами по розыску беглецов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде озвучили количество случаев СОЧ и дезертиров в Украине. По словам народной депутатки Анны Скороход, в целом в Украине около 100 тысяч случаев дезертирства и самопроизвольного оставление части.
Также "Комментарии" писали о том, как преодолеть увеличение случаев дезертирства и СОЧ в Украине во время войны против России.
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