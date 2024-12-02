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Украинские бойцы бегут из военных учений в Польше: СМИ назвали количество

Некоторые украинцы становятся дезертирами во время учений за границей.

сегодня, 11:00
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Автор:
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Slava Kot

По информации издания Financial Times, количество случаев самовольного ухода из военных позиций среди украинских бойцов стремительно растет. С начала 2024 года прокуроры Украины возбудили более 60 тысяч дел по факту дезертирства. Это вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе. Кроме того, случаи дезертирства также были зафиксированы во время учений в других странах.

Украинские бойцы бегут из военных учений в Польше: СМИ назвали количество

Российско-украинская война. Фото из открытых источников

Украинские военные, участвующие в тренировках в странах-союзниках, в частности в Польше, тоже иногда уклоняются от исполнения обязанностей. Представитель польской службы безопасности сообщил Financial Times, что ежемесячно около 12 украинских военных покидают учебные лагеря, пытаясь избежать возвращения на фронт. 

"С января по октябрь этого года украинские прокуроры открыли 60 тысяч дел против военных за оставление своих позиций, что почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет", – говорится в сообщении.

В Польше случаи дезертирства также рассматриваются местными правоохранителями, которые сотрудничают с украинскими партнерами по розыску беглецов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде озвучили количество случаев СОЧ и дезертиров в Украине. По словам народной депутатки Анны Скороход, в целом в Украине около 100 тысяч случаев дезертирства и самопроизвольного оставление части.

Также "Комментарии" писали о том, как преодолеть увеличение случаев дезертирства и СОЧ в Украине во время войны против России.



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Источник: https://www.ft.com/content/9b25288d-8258-4541-81b0-83b00ad8a03f
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