На юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду, который проходит в греческих Афинах, разгорелся громкий скандал — и причиной стал достойный поступок украинской спортсменки Вероники Андращук. 15-летняя девушка, представляющая Украину, завоевала "бронзу" в своей дисциплине. Однако вместо традиционного фото на пьедестале почёта, юниорка сделала решительный шаг — отказалась стоять рядом с представительницами страны-агрессора.

Украинская юниорка отказалась стоять на пьедестале с россиянками

Российские спортсменки, выступавшие под так называемым "нейтральным статусом", получили "золото" и "серебро". В момент, когда девушек выстроили на пьедестале, Вероника, получив свою медаль, повернулась спиной и покинула церемонию, демонстративно сойдя с подиума. Организаторы пытались убедить её остаться до завершения официальной части, однако спортсменка осталась непоколебимой в своём решении.

Её жест сразу вызвал бурную реакцию в соцсетях. Украинские пользователи массово поддержали юную прыгунью, назвав её поступок примером настоящего патриотизма, мужества и уважения к своей стране, которая уже более двух лет борется с российской вооружённой агрессией.

В то же время российские пропагандистские СМИ сразу атаковали девушку — её поведение назвали "позорным", "политизированным" и даже "детским цирком". Впрочем, реакция россиян лишь подтверждает, насколько сильным оказался этот символический жест.

Вероника Андращук стала не просто призёром чемпионата, а голосом тех украинцев, которые не признают никакой "нейтральности" для государства, которое ежедневно приносит смерть и разрушение. Её поступок — это больше, чем спортивный эпизод. Это — моральная позиция, которая звучит громче медалей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что около 140 000 демонстрантов требуют досрочных выборов и отставки президента Вучича.