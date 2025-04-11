Украинская система ПВО исчерпала свой потенциал: на Западе испугали печальными перспективами

Российская армия наращивает количество воздушных атак на украинскую территорию, при этом усовершенствуя тактику использования баллистических ракет. Как сообщает Tagesschau.de, система противовоздушной обороны Украины находится на грани своих возможностей и все чаще не способна эффективно отражать новые типы угроз.

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Эксперты подчеркивают, что единственной системой, продемонстрировавшей высокую эффективность против баллистических ракет, остается американский ЗРК Patriot. Однако, как подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, таких систем в распоряжении Украины критически мало.

"Возьмем, например, Кривой Рог — город протянулся более чем на 100 километров. Одна батарея Patriot может охватить лишь часть этой территории. Чтобы полноценно прикрыть хотя бы один такой город, нужно несколько батарей. А для защиты северных и восточных регионов — гораздо больше", — пояснил Игнат.

Со своей стороны авиационный аналитик Валерий Романенко отметил, что Россия не только увеличила количество запусков, но и модернизировала свои ракеты, изменив их траекторию полета.

"Современные баллистические ракеты России получили дополнительные элементы управления, позволяющие им изменять траекторию во время полета. Это делает их непредсказуемыми и значительно усложняет перехват", — объясняет эксперт.

Кроме того, во время финального этапа полета ракеты могут выпускать до шести фальшивых целей – имитаторов. Распознать среди них настоящую боевую часть способны только опытные операторы, работающие с Patriot.

Таким образом, в условиях дефицита современных ПВО-комплексов и роста ракетной угрозы Украина нуждается в дополнительной помощи со стороны западных союзников — как в виде техники, так и в усилении обучения персонала.

Портал "Комментарии" писал, что по состоянию на сегодняшний день ракеты 9М723 "Искандер" стали основным инструментарием нанесения ударов по тыловой территории Украины, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.