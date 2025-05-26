Украинская разведка раскрыла российскую логику мирных переговоров: чего ждать

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что Россия попытается использовать мирные переговоры для того, чтобы выиграть время. По его словам, россияне воспользуются ими для перегруппировки и подготовки новых ударов.

Глава СВР Олег Иващенко. Фото из открытых источников

Олег Иващенко в интервью "Укринформу" указал на цели, преследуемые Россией относительно мирного процесса для окончания войны в Украине. По его словам, Москва будет пытаться нарастить военную мощь для новых атак по Украине.

"Их логика проста: они хотят выиграть время, чтобы перегруппироваться. Но никто не дает гарантий, что это будет мир. Это будет очередной этап подготовки к новому удару. Они торгуются, потому что устали. У них не хватает людей, техники и времени", — сказал разведчик.

Глава СВР отметил, что Украина в любом случае не отдаст свои территории РФ, а украинские власти и силовые органы работают над давлением на Россию. По словам Иващенко, давление обусловлено новыми санкциями против России и ограниченными на такие ресурсы, как нефть и газ.

"Ведь каждый их танк – это доллар, который они где-то еще заработали. Для нас понятно, что Украина была и останется в рамках тех земель, которые прописаны в нашей Конституции, которые признаны международным правом. Это не обсуждается", — объясняет Иващенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава СВР Иващенко раскрыл планы России на войне против Украины. По его словам, они заключаются в полном захвате частично оккупированных украинских областей и создании "буферной зоны".

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины.