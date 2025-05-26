Украинская разведка раскрыла российскую логику мирных переговоров: чего ждать

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Slava Kot
Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что Россия попытается использовать мирные переговоры для того, чтобы выиграть время. По его словам, россияне воспользуются ими для перегруппировки и подготовки новых ударов.
Глава СВР Олег Иващенко. Фото из открытых источников
Олег Иващенко в интервью "Укринформу" указал на цели, преследуемые Россией относительно мирного процесса для окончания войны в Украине. По его словам, Москва будет пытаться нарастить военную мощь для новых атак по Украине.
Глава СВР отметил, что Украина в любом случае не отдаст свои территории РФ, а украинские власти и силовые органы работают над давлением на Россию. По словам Иващенко, давление обусловлено новыми санкциями против России и ограниченными на такие ресурсы, как нефть и газ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава СВР Иващенко раскрыл планы России на войне против Украины. По его словам, они заключаются в полном захвате частично оккупированных украинских областей и создании "буферной зоны".
Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины.
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