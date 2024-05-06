Украинская разведка отреагировала на "ядерные учения" в России

Минобороны РФ и другие российские политики анонсировали военные учения с применением нестратегического ядерного оружия. На такие сообщения отреагировали в украинской разведке, где указали, что пока ничего не видят, кроме информационного шума.



Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал заявления из России по поводу "ядерных учений". По словам Юсова, сейчас это похоже на "ядерный шантаж", который постоянно практикует режим Путина.

"Сейчас чего-то нового, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. Вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир. Ядерный шантаж — это стабильная практика режима Путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет", — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Отметим, что в Минобороны РФ заявили, что "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач" в России будут проведены военные учения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил трем странам катастрофой. Таким образом, российский политик отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров о возможности отправить свои войска в Украину. Кроме того, в своих угрозах Медведев добавил, что Россия начинает подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о Макроне, который предложил другим странам ЕС разместить на своей территории французские ядерные ракеты, которые должны стать элементом сдерживания от российской агрессии.