Украинская разведка назвала цель Путина в войне, которая должна быть исполнена до выборов в России

Спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что усиление российской агрессии вблизи Авдеевки напрямую связано с предстоящими президентскими выборами в России. Украинская разведка указывает, что таким образом Путин хочет показать какие-то "достижения" для русского народа.

Путин хочет захватить Авдеевку на выборы президента в России. Фото из открытых источников

Андрей Юсов в эфире единственного марафона рассказал, что планы Путина на ближайшие месяцы связаны с попытками захватить украинские города для демонстрации "маленьких побед" перед выборами.

"Для российской пропаганды эти имитационные выборы имеют большое значение", — заявил Юсов.

Спикер ГУР объясняет, что для своих целей российский диктатор прибегает к практике советских времен.

"Однако Путин не жалеет российских окупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталинщины"", — указал Андрей Юсов.

Подобное мнение высказал и начальник Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, российские пропагандисты постоянно переносят ожидаемый срок захвата Авдеевки.

"Сначала они говорили, что захватят город к обращению Путина, затем к Новому году, а уже даже заговорили и об оккупации до президентских выборов", — сказал Барабаш и добавил, что "оккупанты не захватят Авдеевку даже до президентских выборов в РФ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин допустил прекращение существования России.

Также "Комментарии" писали о США, где выразили беспокойство из-за расширения российской агрессии. В Госдепе считают, что Путин не остановится на Украине, а российская агрессия может продлиться и на другие страны.