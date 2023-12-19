Украинская разведка назвала цель Путина в войне, которая должна быть исполнена до выборов в России

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Slava Kot
Спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что усиление российской агрессии вблизи Авдеевки напрямую связано с предстоящими президентскими выборами в России. Украинская разведка указывает, что таким образом Путин хочет показать какие-то "достижения" для русского народа.
Путин хочет захватить Авдеевку на выборы президента в России. Фото из открытых источников
Андрей Юсов в эфире единственного марафона рассказал, что планы Путина на ближайшие месяцы связаны с попытками захватить украинские города для демонстрации "маленьких побед" перед выборами.
Спикер ГУР объясняет, что для своих целей российский диктатор прибегает к практике советских времен.
Подобное мнение высказал и начальник Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, российские пропагандисты постоянно переносят ожидаемый срок захвата Авдеевки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин допустил прекращение существования России.
Также "Комментарии" писали о США, где выразили беспокойство из-за расширения российской агрессии. В Госдепе считают, что Путин не остановится на Украине, а российская агрессия может продлиться и на другие страны.
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