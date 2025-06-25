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Украинская ракета "Сапсан" способна уничтожить все в РФ: сколько их нужно

Одной баллистической ракеты хватает, чтобы уничтожить одну нефтебазу

25 июня 2025, 00:20 comments3813
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Клименко Елена

Украина сможет наносить удары ракетами "Сапсан" по всем находящимся в зоне досягаемости этого оружия объектам, отметил военный эксперт Денис Попович в эфире "Киев 24".

Украинская ракета "Сапсан" способна уничтожить все в РФ: сколько их нужно

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что применение баллистических ракет против военных объектов, оборонной промышленности и нефтебаза было бы очень эффективным. Одной ракеты достаточно, чтобы разрушить одну нефтебазу, особенно если она оснащена кассетной боевой частью, способной поражать большую площадь, включая логистические узлы.

Попович добавил, что сложно точно определить сколько ракет Украине нужно для поражения российских целей, поскольку это зависит от объемов их производства. Впрочем, общая логика проста – чем больше таких ракет, тем лучше шансы на успех.

Для сравнения он привел пример Ирана, у которого перед конфликтом с Израилем было около 2000 баллистических ракет, однако даже этого количества оказалось недостаточно из-за перехвата систем ПВО. Что касается России, то ее системы ПВО расположены неравномерно, поэтому существует надежда, что "Сапсан" будет попадать в цели в зоне досягаемости, особенно ввиду слабой эффективности ПВО против подобных ракет, что подтверждает опыт применения ATACMS.

Ранее эксперт Андрей Крамаров заявлял, что Россия не сможет эффективно сбивать украинские ракеты "Сапсан", базирующиеся на прототипе российского "Искандер-М", разработка которого была угнана у Украины. Аналогичное мнение высказал и авиационный специалист Анатолий Храпчинский, указавший на ограниченные возможности российских систем ПВО в борьбе с этими ракетами.

Как уже писал портал "Комментарии", Украина получит дополнительную военную помощь от европейских стран и Канады в текущем году на сумму около 35 миллиардов евро, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет издание The Guardian.



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