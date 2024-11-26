Украинская ПВО получила бесценную информацию: военный об ударе «Орешника»

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Ткачик Олеся
Военный Александр Карпьюк проанализировал видео с ударом ракеты "Орешник" по Днепру и предположил, что ее использовали с "ложными целями" или болванками. Вероятно, предположил военный, у россиян не было штатной фугасной боевой части, а крепить фугасную боевую часть на блоки, которые должны работать с такой перегрузкой, и не взорваться при этом в воздухе, решили не рисковать — поэтому просто запустили ракету с болванками.
Ракета Орешник
Как результат, по его словам, ПВО Украины, и вообще вся работающая система на Link 16 получила данные баллистики этой "секретной" ракеты.
"А если ты понимаешь, как оно летит – это повышает твои шансы на оперативное реагирование. Напоминаю- Цирконы и Кинжалы тоже когда-тосчиталось, что нельзя сбить", — подчеркнул военный.
При этом он обратил внимание, что Украина ответила на этот удар ударами по территории РФ дальнобойным оружием союзников.
При этом он добавил, что удар "Орешника" — это просто использование очень дорогой ракеты, чтобы "погонять понты".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько ракет "Орешник" может производить Россия.
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