Украинская ПВО получила бесценную информацию: военный об ударе «Орешника»

Военный Александр Карпьюк проанализировал видео с ударом ракеты "Орешник" по Днепру и предположил, что ее использовали с "ложными целями" или болванками. Вероятно, предположил военный, у россиян не было штатной фугасной боевой части, а крепить фугасную боевую часть на блоки, которые должны работать с такой перегрузкой, и не взорваться при этом в воздухе, решили не рисковать — поэтому просто запустили ракету с болванками.

Ракета Орешник

"Честно сказать, я считаю, что если ты уже планируешь стрелять во врага, то кричать перед этим, что ты его застрелишь – это глупость. Ну или вся история как раз и была, чтобы кричать, а не стрелять. Поэтому удар "Орешником" – это пропаганда. В стиле "не бейте меня, а то я могу этим увалить", — говорит военный.

Как результат, по его словам, ПВО Украины, и вообще вся работающая система на Link 16 получила данные баллистики этой "секретной" ракеты.

"А если ты понимаешь, как оно летит – это повышает твои шансы на оперативное реагирование. Напоминаю- Цирконы и Кинжалы тоже когда-тосчиталось, что нельзя сбить", — подчеркнул военный.

При этом он обратил внимание, что Украина ответила на этот удар ударами по территории РФ дальнобойным оружием союзников.

"Думаю что до 20 января обе стороны взяли курс на "раз*бем по максимуму, надо успеть до инаугурации Трампа нанести максимальный вред противнику". Нашей энергетической инфраструктуре я прям очень сочувствую, это будет тяжело", — отметил Карпюк .

При этом он добавил, что удар "Орешника" — это просто использование очень дорогой ракеты, чтобы "погонять понты".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько ракет "Орешник" может производить Россия.



