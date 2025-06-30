Украинская ПВО переживает серьезные вызовы: эксперт предупредил о новой угрозе для каждого

Недавно Россия ввела новые методы применения дроновых атак, что создает серьезные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал военный эксперт и представитель сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, технические новации в использовании дронов-камикадзе позволили врагу частично обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы. Например, некоторые "Шахеды" теперь совершают полеты на высоте 3-4 км и даже выше, что значительно усложняет их своевременный перехват.

"Возникли объективные трудности. Не все системы РЭБ сработали эффективно. Мобильные огневые подразделения не всегда могут поразить цели, а там, где это возможно, не хватает необходимых средств поражения, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов", — отметил эксперт.

Кроме того, Россия стала широко применять дроны-имитаторы, дезориентирующие украинские силы обороны, усложняя распознавание целей на радарных системах.

"На радаре не всегда можно четко определить, что именно отражается, и это создает дополнительные проблемы", – пояснил Мусиенко.

Он подчеркнул, что Украине необходимо срочно увеличить количество радаров для более точного обнаружения и классификации беспилотных летательных аппаратов.

Эксперт также обратил внимание на распространенные страхи и панические заявления по поводу массированных дроновых атак. По его словам, хотя технический уровень применения "Шахедов" действительно повысился, пока речь не идет о ежедневных масштабных атаках тысячами дронов. Важно сохранять реалистичный взгляд на ситуацию.

С начала широкомасштабного вторжения Россия выпустила более 28 тысяч дронов "Шахед". В последнее время зафиксировано оснащение этих аппаратов новыми боевыми частями весом до 90 кг, производимыми как в России, так и в Иране.

Напомним, как уже писали "Комментарии", Россия начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед, благодаря численному преимуществу в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.