Украинская делегация собирается в США на переговоры с командой Трампа: какие планы на поездку

Украинская делегация готовится к визиту в Вашингтон на следующий месяц для переговоров с представителями Конгресса, Сената и администрации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Депутат Олег Дунда подробнее рассказал о планах Украины на эту поездку.

Переговоры Украины и США (фото из открытых источников)

В эфире "24 канала" Дунда пояснил, что, несмотря на заявления Трампа о стремлении к скорейшему завершению войны, ключевой целью переговоров будет обсуждение будущего сотрудничества между США и Украиной.

"Запланирована большая украинская конференция, на которую приглашены представители Конгресса, Сената и новой администрации Дональда Трампа. Это будет своеобразная "дискуссия в кулуарах" по поводу того, как изменится формат сотрудничества с США", — отметил нардеп.

Основное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам безопасности, финансированию ВСУ и передаче вооружения. Однако эти обсуждения, вероятно, не будут носить публичный характер.

"Я уверен, что США будут продолжать поддерживать Украину – вопрос только в том, какой будет эта поддержка. Напомню, что Дональд Трамп в течение 2024 года заявлял, что не выступает против помощи Украине, но хочет изменить ее формат. Например, заменить грантовые программы на кредитные" ", – добавил Олег Дунда.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что политолог оценил перспективу господина Трампа о завершении войны за 100 дней. Политолог оценил перспективу господина Трампа о завершении войны через 100 дней. В то же время он отметил важность постоянной поддержки со стороны США для Украины в течение этого времени.

Рейтерович также подчеркнул, что если экономическая ситуация в России будет ухудшаться быстрыми темпами, это заставит Кремль сесть за стол переговоров раньше.

