Украинская армия тает: власти призывают принять радикальное решение по мобилизации

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Ткачик Олеся
В Украине сейчас мобилизуют гораздо меньше военных, чем необходимо для компенсации потерь, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.
Мобилизация в Украине
По словам Дикого, летом мобилизация и добровольный рекрутинг достигли пика, обеспечивая около 35 тысяч новых военных ежемесячно. Однако в сентябре и октябре эти показатели снизились до уровня, который был весной прошлого года. Сейчас, как отметил экс-командир, количество мобилизованных в полтора раза меньше количества санитарных потерь, что означает постепенное истощение украинской армии, которое может привести к критическим последствиям.
Он также отметил необходимость принятия строгих законодательных изменений для усиления мобилизации. Среди предложенных мер – введение максимального срока службы и уголовная ответственность за уклонение от мобилизации.
По мнению Дикого, вместо штрафа должно быть предусмотрено тюремное наказание, которое обеспечит четкий выбор для уклонистов: либо четыре года на службе и возвращение с честью, либо четыре года лишения свободы с последствиями для репутации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР сообщили об очень большой вероятности, что Украина провалит мобилизационные планы до конца года, потому что темпы замедлились.
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