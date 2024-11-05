Украинская армия тает: власти призывают принять радикальное решение по мобилизации

В Украине сейчас мобилизуют гораздо меньше военных, чем необходимо для компенсации потерь, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Мобилизация в Украине

По словам Дикого, летом мобилизация и добровольный рекрутинг достигли пика, обеспечивая около 35 тысяч новых военных ежемесячно. Однако в сентябре и октябре эти показатели снизились до уровня, который был весной прошлого года. Сейчас, как отметил экс-командир, количество мобилизованных в полтора раза меньше количества санитарных потерь, что означает постепенное истощение украинской армии, которое может привести к критическим последствиям.

"Украинская армия физически тает, и это приводит нас к катастрофе. 160 тысяч до нового года – это то, что сейчас критически необходимо. Залужный еще осенью 2023 озвучил цифру полмиллиона. С тех пор не только ничего к лучшему не изменилось, а стало гораздо хуже. То есть, если год назад нам требовались полмиллиона, то сейчас срочно нужно минимум столько", — заметил Дикий.

Он также отметил необходимость принятия строгих законодательных изменений для усиления мобилизации. Среди предложенных мер – введение максимального срока службы и уголовная ответственность за уклонение от мобилизации.

По мнению Дикого, вместо штрафа должно быть предусмотрено тюремное наказание, которое обеспечит четкий выбор для уклонистов: либо четыре года на службе и возвращение с честью, либо четыре года лишения свободы с последствиями для репутации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР сообщили об очень большой вероятности, что Украина провалит мобилизационные планы до конца года, потому что темпы замедлились.



