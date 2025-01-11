Украинская армия не может в дальнейшем держаться на мужестве пехотинцев, которые расплачиваются за ошибки командования, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Армия нуждается в реформах. Фото из открытых источников

"Учитывая все проблемы в управлении войсками, мы все это время вытащили исключительно на плечах пехотинца, который своей храбростью и победой перекрывал ошибки старшего командования. Поэтому все как-то ехало. Но на сегодняшний день пехотинец очень устал, мягко говоря. Бригады остаются на фронте без обычных ротаций и отдыха. Поэтому выезжать на характер пехотинца уже не получится", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, на самом деле не столь важно, будет ли пауза в войне и когда она будет.

"Важно, в каком состоянии мы дойдем до перемирия и где будет проходить линия боевого столкновения", – отметил он.

Майор ВСУ добавил, что откладывать системные изменения в армии нельзя, потому что неизвестно, куда Россия успеет дойти за это время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении у района Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".