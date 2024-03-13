Украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться.

Ситуация на фронте ухудшается. Фото из открытых источников

Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта.

Сообщается, что большинство офицеров ВСУ сошлись во мнении, что из-за недостаточной поставки практически все подразделения вынуждены экономить боеприпасы.

Отмечается, что некоторые украинские подразделения имеют возможность удерживать свои позиции, пока российская сторона не атакует в полную силу.

По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.

Издание пишет, что ВСУ пытаются придерживаться стратегии активной обороны, однако вместо контратак теряют все больше высококачественного оборудования из Запада.

Ранее портал "Комментарии" писал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не потеряет свои политические перспективы из-за назначения послом Украины в Великобритании, убежден политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По словам эксперта, Залужный поедет в Лондон, где будет далеко от политических баталий, которые могли бы разворачиваться вокруг него в Украине. В то же время Кошель считает, что от назначения Залужного послом проигрывает Украина, так как его отъезд будет воспринят, что, мол, украинская власть "разбрасывается боевыми генералами".