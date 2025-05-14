Украинская армия будет бежать в Польшу: на что рассчитывает Путин

Россияне настаивают на том, что во время переговоров Украина должна учитывать "реалии на земле". В то же время, как утверждает политолог Виктор Андрусив, они требуют территории, к которым им еще несколько лет идти.

Война в Украине

По его словам, в нормальной рациональной голове это никак не укладывается. Для нас, говорит он, "реалии на земле" — это линия фронта, по которой должно происходить прекращение боевых действий. А у орков — это совсем другое.

"Я пытался понять их больное мышление, и вот что получается. Для них "реалии на земле" — это не линия фронта, а ситуация на поле боя. Поскольку Путин убежден, что мы вот-вот рухнем, фронт развалится, и мы будем бежать аж до Польши — в его больной голове это и есть реальность. Поэтому требовать новые незахваченные территории для него абсолютно логично", — отметил Андрусив.

По его словам, учитывая еще и масштаб лжи в российских военных отчетах, кремлевский диктатор Путин, вероятно, думает, что он еще и добрый.

"Более того, эти "реалии на земле" орки транслируют Виткоффу, который разбирается разве что в реалиях недвижимости. Поэтому когда Трамп заявил, что его достижение в том, что Путин отказался от захвата всей Украины, это выглядело очень неадекватно. Но если теперь понимать "реалии на земле", которые орки объяснили Виткоффу как наше поражение на поле боя, это уже не выглядит так неадекватно", — говорит политолог.

Он подчеркнул, что разное понимание и объяснение ситуации на поле боя является дополнительным фактором, который делает адекватные переговоры невозможными.

По его словам, это в очередной раз свидетельствует о том, что любые переговоры на данный момент не имеют никакого смысла.

"Фактически, будет возвращение к 2022 году, когда орки бежали из-под Киева, чтобы не попасть в окружение, а потом рассказывали, что вывели войска как жест доброй воли", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что понимает Трамп под хорошими новостями о ситуации в Украине.



