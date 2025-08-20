logo

Украинская аэроразведка под угрозой исчезновения: что произошло
Украинская аэроразведка может оказаться под угрозой исчезновения из-за новой тактики РФ — военный

20 августа 2025, 18:43
Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшие месяцы может потерять эффективность как системный элемент войны из-за усиленного противодействия россиян. Об этом сообщил военный Серафим Гордиенко.

По его словам, РФ активно формирует эшелонированную систему FPV-перехватчиков, блокирующую работу украинских разведывательных беспилотников на глубине 15–20 км во враждебном тылу. Без такого доступа, отмечает Гордиенко, становится невозможным эффективное поражение целей.

"Сейчас системного ущерба ночью еще нет, но это только вопрос времени. Попытки поднимать дроны выше – на высоты 4–5 тысяч метров – тоже не дают результата, ведь противник научился уничтожать их и там. Секторная разведка по большинству направлений фактически заблокирована", — отмечает он.

Ситуация настолько усложнилась, что на некоторых участках фронта днем украинские подразделения даже не запускают беспилотников, поскольку это завершается их уничтожением. Это создает дополнительные способности для маневров армии РФ.

Гордиенко подчеркивает, что для выхода из этого кризиса нужны системные решения на государственном уровне, ведь локальные подходы уже не обеспечивают необходимой эффективности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин не планирует личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским ни в ближайшее время, ни в перспективе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анализ заявлений российских чиновников.
Журналисты обращают внимание на слова советника Путина Юрия Ушакова, который после разговора российского лидера с Дональдом Трампом сообщил о договоренности по "возможному повышению уровня представителей" в рамках российско-украинского мирного трека. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва формально не исключает ни одного формата переговоров, однако саммит с участием Путина и Зеленского возможен только после "тщательной подготовки". По мнению CNN, это способ Кремля сознательно занижать ожидания.



