Украинская аэроразведка под угрозой исчезновения: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшие месяцы может потерять эффективность как системный элемент войны из-за усиленного противодействия россиян. Об этом сообщил военный Серафим Гордиенко.
Украинская аэроразведка под угрозой
По его словам, РФ активно формирует эшелонированную систему FPV-перехватчиков, блокирующую работу украинских разведывательных беспилотников на глубине 15–20 км во враждебном тылу. Без такого доступа, отмечает Гордиенко, становится невозможным эффективное поражение целей.
"Сейчас системного ущерба ночью еще нет, но это только вопрос времени. Попытки поднимать дроны выше – на высоты 4–5 тысяч метров – тоже не дают результата, ведь противник научился уничтожать их и там. Секторная разведка по большинству направлений фактически заблокирована", — отмечает он.
Ситуация настолько усложнилась, что на некоторых участках фронта днем украинские подразделения даже не запускают беспилотников, поскольку это завершается их уничтожением. Это создает дополнительные способности для маневров армии РФ.
Гордиенко подчеркивает, что для выхода из этого кризиса нужны системные решения на государственном уровне, ведь локальные подходы уже не обеспечивают необходимой эффективности.