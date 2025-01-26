Украинская 101-летняя разведчица вспомнила, как трясла Путина за плечи

В свои сто один год Ольга Твердохлебова, ветеранка Второй мировой войны, разведчица и полковница продолжает вести активный образ жизни без посторонней помощи. Она читает произведения Тараса Шевченко, в частности "Кобзарь", и знает наизусть несколько поэм, среди которых "Екатерина", "Наймичка", "Причинная" и "Тополь". DW побывала в гостях у этой необычной женщины, проживающей в Виннице.

Ольга Твердохлебова (фото из открытых источников)

До 2014 года Ольга, как ветеранка, часто ездила на торжества в Минск и Москву. Однажды у нее была и не очень приятная встреча с Владимиром Путиным.

"Путин взял меня за плечи. Я взяла его руки и оттолкнула. А он невысокий, на танкеточках. Я его оттолкнула и говорю: "Владимир Владимирович, надо заниматься спортом, зарядку делать". А он мне: „Я заслуженный мастер по борьбе, по самбо“. Я ответила: „И что из этого? Плечи у тебя уже, чем у меня", — вспоминает разведчица.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, даже в свои 98 лет, Ольга Твердохлебова хотела мобилизоваться, звоня по телефону в местный военкомат. Но ей ответили: "Ольга Ивановна, мы вас не возьмем в армию, потому что Путин подумает, что столетних баб уже призывают".

Сейчас самая большая мечта ветеранки – это дожить до победы Украины и пережить остаток своих лет в мирной стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла легендарная украинская разведчица. На 101 году жизни скончалась бывшая связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламарь — украинская разведчица с позывным Орися. Об этом 15 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В прошлом году Паламарь в честь своего юбилея получила награду ГУР МО — медаль "Украина превыше всего!"