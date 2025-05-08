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Украинки не планируют возвращаться домой после войны: результаты опроса

Только треть украинок планирует вернуться на родину

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

Украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV.

Украинки не планируют возвращаться домой после войны: результаты опроса

Украины хотят жить в Европе. Фото из открытых источников

Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки.

Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.

"Возвращаться в Украину не очень хочу. Вижу в Европе много возможностей для саморазвития. В частности, в учебе: программы обмена, в которых участвовала, например, в Италии, стипендии, большие перспективы на будущее в работе", – призналась 19-летняя Мария из Луцка.

Девушка переехала в Польшу в сентябре 2023 года. Она рассказала, что ее беспокоит то, какой Украина выйдет из войны даже в случае победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.



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Источник: https://nv.ua/ukr/socium/ukrajinci-v-polshchi-skilki-lyudey-gotovi-povernutisya-chomu-zminilasya-kilkist-i-shcho-mozhna-zrobiti-50512129.html
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