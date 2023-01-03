Украинка создала дневник памяти о своем любимом, погибшем на Киевщине

В этом году в сражениях за населенный пункт Ворзель отдал свою жизнь защитник Евгений Гаврилюк. Воевать он пошел добровольцем. Девушка Евгения, в память о любимом ведет общий дневник, в нем описаны события, памятные только влюбленным, моменты их будущего, которое не сбылось. О прекрасных, светлых моментах Наталья пишет в социальных сетях.

Наталья и Евгений Гаврилюк (фото: instagram.com/gavreallook)

Уже в конце марта на странице любимой Евгения в социальных сетях обнародовано первое сообщение. Девушка пишет, что самое главное заносит в заметки, и таких мыслей у нее много.

"Мне тяжело что-то написать о тебе, потому что и в мирной жизни я думала, что мне не станет таланта это делать. По этой же причине я никогда не решалась тебя рисовать. Ты слишком хорош. Я говорила, что не хочу детей, но на самом деле я бы никогда не упустила этот генетический потенциал. Надеюсь, ты это понимал, потому что я вслух говорила много глупостей, и молчала о важном", — передает свои мысли киевлянка.

Еще она рассказывает, как они спланировали интересные для обоих путешествия и концерты. Также почти завершили ремонт в своем доме. Наталья на всю жизнь запомнила последние слова Евгения о том, как сильно он ее любит.





"Ты злился, что я так часто спрашиваю любишь ли ты меня, и теперь я уже не спрашивать, потому что знаю точно. Это было последнее, что ты сказал мне вживую", — вспоминает его любимая.

Евгения Гаврилюка знали по позывному "Юджину". Парень был целым миром для киевлянки, изображающей его как героя.

"Здесь нет текста о Герое Юджине, потому что все это и так понятно. Я тобой горжусь и благодарна за все. Но для меня ты больше, чем Юджин, ты – весь мой мир, который сегодня закрыли в гробу. Просто очень страшно увидеть" 20.03 .1994 — 03.03.2022" и твое имя рядом. Ты же знаешь, что я еще та трусливая", — детализирует грустные воспоминания автор онлайн-дневника.

Теперь Наталья живет в Соединенных Штатах. До начала войны они вместе должны получать визу. Теперь украинка рассказывает, что непросто жить одной, ведь все обустраивает сама, даже не привычные для нее "мужские дела".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный показал, как чудом спасся от российского шара .

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