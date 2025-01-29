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«Украинец пытался въехать на территорию посольства России в Стокгольме»: что известно

Оккупанты во всем пытаются найти «украинский след»

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Пропагандистские Telegram-каналы, в том числе представительница МИД РФ Мария Захарова сообщили, что якобы украинец пытался протаранить посольство России в Швеции.

«Украинец пытался въехать на территорию посольства России в Стокгольме»: что известно

Иллюстративное фото

На самом деле, в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности отмечают, что ни местные власти, ни полиция не сообщали национальность задержанного. Есть информация только о том, что задержанному 45 лет.

Этот вброс – очередная попытка пропаганды найти "украинский след" и приписать все преступления в адрес украинцев, отмечают в Центре.

Кроме того, в своих "заявлениях" фейкеры прибегают к нарративам типичной геноцидной риторики: "украинство не лечится", "неадекватный украинец".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети распространяется фейковая информация, что на улицах Польши появились открытки с негативным высказыванием по поводу президента Украины Владимира Зеленского. В доказательство добавляются фотографии, которые якобы подтверждают это. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Подробный анализ изображений указывает на их подделку: все листовки приклеены совершенно одинаково, что невозможно в реальных условиях. Кроме того, способ крепления этих листовок идентичен, что дополнительно подтверждает использование графического редактора.

К тому же, указанное сообщение распространяется через сеть пропагандистских сайтов PRAVDA, о которой Центр сообщал ранее. Цель таких фейков – разжигание вражды между украинским и польским народами, а также дискредитация президента Украины в международном информационном пространстве, отмечают в ЦПД.



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