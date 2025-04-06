Украине выдвинут ультиматум: на Западе указали на серьезную зависимость мира от интересов Трампа

В течение одной недели президент США Дональд Трамп начал торговую войну, вызвал падение Уолл-стрит и открыл перспективы для глобальной экономической рецессии. Об этом пишет The Telegraph.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

В статье отмечается, что во всех этих событиях можно забыть, что Трамп имеет целью оставить след в истории не только благодаря своим решениям, но и завершению войны в Украине.

"Между тем другой лидер с амбициями мечтает изменить историю, переписывая карту Европы", — пишет издание, имея в виду российского президента Путина.

Издание отмечает, что, для того чтобы покорить Украину, Путин применил почти все имеющиеся в России военные мощности, за исключением ядерного оружия.

"Украина остается непобедимой — но как долго будет продолжаться этот чрезвычайный отпор?", — задает вопрос The Telegraph.

Журналисты обращают внимание, что, согласно кремлевской пропаганде, часто отражаемой в Белом доме, Россия имеет решающее преимущество в Украине. Для воспроизведения СССР Путин использует два инструмента: военную силу и экономическое давление.

Но украинцы продолжают сопротивляться. Они защищают свою землю и к этому времени их отвага компенсировала численное преимущество противника. Однако без должного обеспечения боеприпасами даже самая большая отвага не сможет спасти ситуацию. Трамп, несомненно, понимает. Он уже отказался от роли Америки как "арсенала демократии".

"Чего же тогда ждет Трамп? Стоит ли за его сближением с Путиным качественно новое стратегическое соглашение?" — задают вопросы журналисты.

"Однако, вероятнее всего, Украине ждет ультиматум: подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, под диктовку Путина, или навсегда потерять разведывательную и логистическую поддержку со стороны США", — заключают авторы.

Напомним, "Комментарии" писали, что глава американского Министерства финансов Скотт Бессент считает, что Украина должна была подписать соглашение о редкоземельных металлах к визиту президента Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону.