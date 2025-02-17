Украине уже пора признать поражение на временно оккупированных территориях: что произошло

Россия мобилизовала почти все мужское население в Донецке и Луганске. Об этом сообщил военнослужащий Виктор Лахно ("Аист").

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Средний Иван из Донбасса, который считает Украину врагом из-за того, что здесь погибли его родственники, воспринимает ситуацию из-за своих героев, защищавших родной край. Сильнее всего на людей влияет ненависть и война. Часть Запорожской области, которую оккупировали россияне, мы условно называем временно оккупированной". — отметил Лахно в интервью "Телеграфу".

Он предложил подумать, что будет, если Россия передаст Украине Донбасс.

"Людей оттуда не заберут. И вот что делать с теми, кто нас ненавидит? Которые волонтерили, покупали дроны, которыми убивали наших военных, как быть с теми, кого принудительно мобилизовали и они воевали против нас? Они виновны? Их нужно судить? Всех осудить? Сделать автономию? Нет правильного решения, ведь на тех территориях мы уже проиграли. А территория без людей ничто", — добавил он.

Лахно считает, что "Донецк мы уже не увидим".

"Не стоит даже мечтать о Крыме, Луганске или оккупированной части Запорожской области. Сухопутный коридор нам не отдадут. Возможно, мы выйдем из Курской области, но за это, вероятно, нам придется отдать часть Харьковщины", — пояснил "Аист".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется юридически от своих оккупированных территорий и будет искать дипломатические пути для их возвращения. По его словам, Украина готова вести дипломатические переговоры, особенно, если ей гарантируют членство в НАТО.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не может вернуть все территории, которые оккупировала Россия.