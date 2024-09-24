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Украине снова пророчат контрнаступление: когда он может состояться

На Западе не видят окончание войны в 2025 году

сегодня, 15:32
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Кравцев Сергей

В следующем году Украина может пойти в контрнаступление. При содействии западных партнеров Украина будет способна создать необходимые возможности для этого. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

Украине снова пророчат контрнаступление: когда он может состояться

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Украине нужна большая сосредоточенность на мобилизации, расширении оборонной промышленности и строительстве фортификаций.

При этом авторы материала обращают внимание на то, что сейчас Украина будет ждать тяжелые месяцы из-за плохой ситуации на фронте и разрушенной энергетики.

Читайте на портале "Комментарии" — Институт изучения войны (ISW) прогнозирует дальнейшее затягивание войны в Украине. Американские аналитики обращают внимание, что фактически с первых дней полномасштабной войны против Украины путинский режим не прекращал публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. При этом на самом деле Москва и дальше доказывала, что ее интересует исключительно капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства. Ничего не изменилось и сегодня.

Институт изучения войны по-прежнему считает, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной. По мнению аналитиков, российские власти будут использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад оказывать давление на Киев с целью добиться предупредительных уступок по суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вооруженные силы Украины в 2025 году могут пойти в контрнаступление, несмотря на то, что российская армия все еще сосредоточена на Донбассе. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что существует несколько факторов, которые все еще могут подорвать решимость Москвы.




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