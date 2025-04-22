Украине следует рассмотреть возможность временного перемирия с Россией: в ВСУ указали на важный нюанс

На международной арене уже долгое время обсуждается возможность заключения перемирия между Украиной и Россией. Хотя добиться значительного прогресса в этом направлении пока не удалось, временное перемирие могло бы быть выгодным для Украины. Такое мнение высказал капитан ВСУ, доцент кафедры военной политологии Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Назар Крицкалюк в интервью Телеграфу.

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Он подчеркнул, что временное перемирие не означает замораживания конфликта. Это, по его мнению, шанс для украинских войск на передышку, чтобы укрепить свои позиции, решить логистические задачи и оценить истинные намерения России.

Крицкалюк добавил, что даже краткосрочная пауза может стать тестом не только для России, но и международного сообщества. Он отметил, что этот период позволит проверить реакцию партнеров, если Москва нарушит договоренности.

Эксперт также акцентировал внимание на важности доверия к России, напоминая о нарушении перемирий, в частности в 2015 году и недавнем "пасхальном перемирии", которое РФ неоднократно нарушала.

Крицкалюк подытожил, что для Украины крайне важно разработать эффективный механизм международного контроля и не идти на уступки под давлением союзников. Кроме того, он предложил более активно сотрудничать с Саудовской Аравией, которая может повлиять на Россию из-за нефтяного рынка.

Завершая, капитан ВСУ заявил, что временное перемирие может стать первым шагом к более масштабному мирному процессу. Однако есть и риск, что это превратится в очередную паузу перед новой эскалацией. Во всяком случае, по его словам, важно задействовать Саудовскую Аравию как посредника в последующих переговорах.

Портал "Комментарии" писал, что во время так называемого пасхального перемирия российская армия продолжала атаковать позиции украинской армии, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.