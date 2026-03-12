Украине следует готовиться к худшему в войне с Россией: озвучена крайне настораживающая причина

Переговоры по завершению войны России против Украины продолжают вызывать множество вопросов. Однако многие не осознают, что процесс переговоров не является игрой в рулетку. Украина отстаивает свои национальные интересы, несмотря на давление как со стороны Москвы, так и Вашингтона, заявил народный депутат от "Батькивщины", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Фото: из открытых источников

"Переговорный процесс – не рулетка. Переговорный процесс – это позиции и интересы. Когда есть фокус на Украине, все страны давят (в том числе США), ВСУ не отступают ни на миллиметр с нашей территории, достаточно ракет ПВО, чтобы нас невозможно было запугать, отключить свет, отопление – это одна позиция. И фактически мы одной командой дожимали."

По словам Ивченко, переговорные позиции изменяются в зависимости от обстоятельств. Россия может корректировать свою позицию, учитывая не только прибыль от роста цен на нефть, но и увеличенное взаимодействие с Китаем. Москва сейчас оказывает большее влияние на Пекин, поскольку ограничение транспортировки энергоресурсов вынуждает китайскую сторону активнее контактировать с Россией. Это означает, что временно Китай будет больше зависеть от энергетических ресурсов Москвы, что усиливает политическую поддержку России.

"Россияне точно будут менять позиции на более бескомпромиссные. И давление наших партнеров не будет таким единогласным, как было", — добавляет Ивченко.

В то же время, Украина сохраняет свои сильные стороны: с наступлением весны энергетическое давление со стороны Кремля уменьшится. Однако не стоит забывать о сложной ситуации на Ближнем Востоке.

"Путин будет давить, продолжать войну и увеличивать свои амбиции в переговорном процессе. Возможно, будет не только Донбасс. Возможно, будет отказ от гарантий других стран, давление на уменьшение [численности] армии. Поэтому мы должны отталкиваться от того, что Путин может изменить переговорную позицию на более агрессивную и радикальную", — сказал он.

Как уже писали "Комментарии", в Украине уже второй день находится правительственная делегация Венгрии во главе с замминистра энергетики Габором Цепеком. Визит не был согласован с украинской стороной, что вызвало определенную напряженность в дипломатических кругах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя пребывание делегации, призвал своих подчиненных вести себя вежливо и дипломатично в общении с украинскими чиновниками.