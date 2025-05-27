Украине сейчас точно не нужно перемирие с Россией: озвучена конкретная причина

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Клименко Елена
На сегодняшний день нет никаких предпосылок для установления перемирия в войне между Россией и Украиной. Такое мнение высказал военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде в эфире YouTube-канала Мосейчук Podcast.
Фото: из открытых источников
Аналитик также отметил, что российские войска начали весенне-летнюю кампанию.
Рустамзаде подчеркнул, что перемирие может быть выгодно Украине только для усиления систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Портал "Комментарии" писал, что политический аналитик, профессор международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный поделился своей оценкой о возможности заключения соглашения о прекращении огня в ближайшее время. Согласно его прогнозу, Москва не примет никаких существенных решений в ближайший период. В то же время эксперт подчеркнул, что всегда есть небольшая вероятность неожиданных событий.
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