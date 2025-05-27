Украине сейчас точно не нужно перемирие с Россией: озвучена конкретная причина

На сегодняшний день нет никаких предпосылок для установления перемирия в войне между Россией и Украиной. Такое мнение высказал военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде в эфире YouTube-канала Мосейчук Podcast.

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"Я не вижу оснований, чтобы Российская Федерация согласилась на перемирие. Сейчас ни у одной из сторон нет стратегического преимущества. Россия заявляет, что будет пытаться к середине осени создать благоприятные переговорные условия и получить стратегические преимущества. Уже есть локальные успехи в Сумской области, где начата наступательная операция", — подчеркнул.

Аналитик также отметил, что российские войска начали весенне-летнюю кампанию.

"Силы концентрируются в Харьковской области... Удастся ли им прорваться — сомнительно, поскольку дважды раньше попытки были неудачными. Активность заметна также на востоке фронта — в направлениях Покровского и Константиновского. В целом весенне-летняя кампания началась", — добавил он.

Рустамзаде подчеркнул, что перемирие может быть выгодно Украине только для усиления систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Перемирие само по себе ничего не изменит, кроме возможности лучше противостоять дронам", — подытожил военный эксперт.

Портал "Комментарии" писал, что политический аналитик, профессор международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный поделился своей оценкой о возможности заключения соглашения о прекращении огня в ближайшее время. Согласно его прогнозу, Москва не примет никаких существенных решений в ближайший период. В то же время эксперт подчеркнул, что всегда есть небольшая вероятность неожиданных событий.