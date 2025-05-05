Украине разрешат существовать на «землях Галичины»: что задумали Трамп, Си и Путин

Президент США Дональд Трамп наконец-то признал, что "хороший парень" Владимир Путин хочет захватить всю Украину. Путин хочет, а Трамп не дает, так говорит президент Соединенных Штатов, который сам стремится захватить Гренландию, Канаду и Панаму. А глава КНР Си Цзиньпин посягает на Тайвань и стратегически важные безлюдные острова в Тихом океане, отмечает военный Юрий Касьянов.

Украина

Понятно, говорит он, что в окружении сильных мира сего, которые не скрывают своих захватнических стремлений и используют силу как инструмент международной политики, Украине очень некомфортно.

По его словам, вести мирные переговоры и надеяться на помощь мирового сообщества – в мире, исповедующем культ силы, единственным аргументом может быть только сила.

Касьянов говорит, что развитие технологий подарило Украине шанс. Ведь если бы не дроны, Украина могла бы проиграть эту войну еще в прошлом или позапрошлом году, когда, придя в себя после провала блицкрига, Россия мобилизовалась и обрушилась на нас с новой силой, а Конгресс США приостановил военную помощь.

Военный говорит, что сегодня главная интрига дроновой войны – парад в Москве. Путин стащил в имперскую столицу все системы ПВО, из центральной России, Дальнего Востока и Белоруссии.

"Алкоголик Медведев угрожает ядерным ударом по Киеву, если в Москву прилетит. Путин соблазняет трехдневным перемирием, а на Банковую давят и Штаты, и Китай. Им очень важно, чтобы российский диктатор и военный преступник "не потерял лицо", "не ударил лицом в грязь", потому что Путин – важная деталь в формировании трехполярного мира, в котором территории, люди и ресурсы разделены между США, Китаем и Россией", – отметил Касьянов.

По его словам, если Украина согласится на новый раздел мира, уступит давление и не будет трогать Москву, то ей, возможно, разрешат некоторое время существовать на землях Галичины, но не долго.

"Если пойдем до конца, возможно, поставим на место не только Путина, но и товарища Си. В сегодняшнем мире уважают только силу. Нам нужны 9 мая чёрные лебеди с железными яйцами над Москвой. Это наш шанс", – отметил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин готовится к большому наступлению в Украине.



