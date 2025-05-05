Украине разрешат существовать на «землях Галичины»: что задумали Трамп, Си и Путин

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп наконец-то признал, что "хороший парень" Владимир Путин хочет захватить всю Украину. Путин хочет, а Трамп не дает, так говорит президент Соединенных Штатов, который сам стремится захватить Гренландию, Канаду и Панаму. А глава КНР Си Цзиньпин посягает на Тайвань и стратегически важные безлюдные острова в Тихом океане, отмечает военный Юрий Касьянов.
Украина
Понятно, говорит он, что в окружении сильных мира сего, которые не скрывают своих захватнических стремлений и используют силу как инструмент международной политики, Украине очень некомфортно.
По его словам, вести мирные переговоры и надеяться на помощь мирового сообщества – в мире, исповедующем культ силы, единственным аргументом может быть только сила.
Касьянов говорит, что развитие технологий подарило Украине шанс. Ведь если бы не дроны, Украина могла бы проиграть эту войну еще в прошлом или позапрошлом году, когда, придя в себя после провала блицкрига, Россия мобилизовалась и обрушилась на нас с новой силой, а Конгресс США приостановил военную помощь.
Военный говорит, что сегодня главная интрига дроновой войны – парад в Москве. Путин стащил в имперскую столицу все системы ПВО, из центральной России, Дальнего Востока и Белоруссии.
По его словам, если Украина согласится на новый раздел мира, уступит давление и не будет трогать Москву, то ей, возможно, разрешат некоторое время существовать на землях Галичины, но не долго.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин готовится к большому наступлению в Украине.
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