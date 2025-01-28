Украине придется забрать из Конституции упоминание о членстве в НАТО: о чем речь

Все обсуждают разные "планы от Трампа" по прекращению войны, которые обнародуют источники в США, на Банковой и в РФ. Впрочем, как говорит политический эксперт Александр Кочетков, никто не видел реального плана прекращения войны собственно от самого президента США.

Украина НАТО

При этом эксперт убежден, что в любом случае членство в НАТО Украине в ближайшие годы точно не светит. Вместе с тем эксперт добавил, что бессмысленно было закреплять в Конституции то, что от Украины не зависит. Таким образом, можно записать, что Украина оставляет за собой право производить оружие массового уничтожения.

"А еще важнее, что НАТО продемонстрировало свою недееспособность по противостоянию агрессии со стороны недоимперии. Входящие в НАТО страны — да, помогают Украине. НАТО как организация практически нет. Так зачем нам это бюрократическое бремя с огромными членскими взносами, которое нас все равно не защитит?" – отметил эксперт.

Поэтому, скорее всего, по его мнению, пассаж о НАТО с Конституции Украины придется убирать.

При этом Кочетков указывает, что оставить норму о членстве в ЕС нужно. Впрочем, он предупреждает, что Украина получит кучу неприятных моментов, когда нужно будет унифицировать свое законодательство, и ввести практику применения законов к европейским нормам.

"То есть, "проклятому собачьему языку" придется предоставлять эфирное время даже на "Телемарафоне". И книги на русском печатать. И на венгерском в школах на Закарпатье преподавать. И еще много неприятного для многих. Иначе в ЕС нас не примут, а ведь оно — в Конституции! Праздник!" – отметил эксперт.

По его словам, все описанные ужасы еще не скоро придут, потому что сначала нужно победить в войне, но психологически готовиться к ним нужно — такова цена победы, которую мы потеряли в 2023 году.

"И к выборам нужно готовиться, потому что они тоже предусмотрены "мирными планами" и должны многое изменить в Украине", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 9 мая является не той датой, когда Трамп закончит войну в Украине.



