Украине придется забрать из Конституции упоминание о членстве в НАТО: о чем речь

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Ткачик Олеся
Все обсуждают разные "планы от Трампа" по прекращению войны, которые обнародуют источники в США, на Банковой и в РФ. Впрочем, как говорит политический эксперт Александр Кочетков, никто не видел реального плана прекращения войны собственно от самого президента США.
Украина НАТО
При этом эксперт убежден, что в любом случае членство в НАТО Украине в ближайшие годы точно не светит. Вместе с тем эксперт добавил, что бессмысленно было закреплять в Конституции то, что от Украины не зависит. Таким образом, можно записать, что Украина оставляет за собой право производить оружие массового уничтожения.
Поэтому, скорее всего, по его мнению, пассаж о НАТО с Конституции Украины придется убирать.
При этом Кочетков указывает, что оставить норму о членстве в ЕС нужно. Впрочем, он предупреждает, что Украина получит кучу неприятных моментов, когда нужно будет унифицировать свое законодательство, и ввести практику применения законов к европейским нормам.
По его словам, все описанные ужасы еще не скоро придут, потому что сначала нужно победить в войне, но психологически готовиться к ним нужно — такова цена победы, которую мы потеряли в 2023 году.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 9 мая является не той датой, когда Трамп закончит войну в Украине.
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