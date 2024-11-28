Администрация президента Джо Байдена призывает Украину быстро увеличить численность своей армии, призвав больше войск и изменив законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв на военную службу в возрасте от 18 лет. Об этом пишет APNews.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить частные консультации, сказал в среду, что уходящая в отставку администрация Демократической партии хочет, чтобы Украина снизила возраст мобилизации до 18 с нынешних 25 лет, чтобы увеличить количество мужчин боевого возраста.

Чиновник сказал, что "чистая математика" ситуации в Украине состоит в том, что ей нужны дополнительные войска для борьбы. В настоящее время Украина не мобилизует и не учит достаточно солдат, чтобы компенсировать потери на поле боя, идя в ногу с растущим вооружением России, добавил чиновник.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт в своем заявлении заявил, что администрация продолжит присылать Украине оружие, но считает, что "живая сила является важнейшей потребностью", которую Украина имеет сейчас.

"Итак, мы также готовы наращивать наш учебный потенциал, если они сделают соответствующие шаги, чтобы пополнить свои ряды", – сказал Саветт.

Украинцы заявили, что им нужно около 160 000 дополнительных войск, чтобы не отставать от нужд на поле боя, но администрация США считает, что им, вероятно, понадобится больше.

Более 1 миллиона украинцев сейчас в форме, включая Нацгвардию и другие подразделения.

По словам европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, чтобы обсудить деликатные дипломатические разговоры, украинский президент Владимир Зеленский также слышит беспокойство от союзников в других западных столицах, что у Украины есть проблема с количеством войск, а не с вооружением.

Европейские союзники подчеркнули, что недостаточная глубина означает, что в скором времени для Украины может оказаться недопустимым продолжать действовать в Курском приграничном районе России. Ситуация в Курске еще больше осложнилась прибытием тысяч северокорейских войск, чтобы помочь Москве попытаться вернуть себе земли, захваченные во время украинского вторжения в этом году.