Украине надо готовиться к снижению мобилизационного возраста — это необходимый шаг. Но речь не должна идти о снижении планки до 18 лет, как этого требуют партнеры Украины. Такое мнение в интервью BBC News Украина выразил генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником, а затем консультантом бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Возможно, Украине придется снизить возраст мобилизации до 21 года. Фото: из открытых источников

Генерал, отвечая на вопрос о российском наступлении, отметил, что его судьба будет зависеть от того, когда и сколько у ВСУ покажется средств огневого поражения.

"Не людей. Потому что неподготовленные пехотинцы – это вопрос времени. И зачем их терять? Хотя, пожалуй, мы от этого никуда не денемся, к этому все равно придется прийти и может даже сбавлять призывной возраст", — сказал он.

Назаров видит необходимость снижения, но на компромиссную цифру.

"Я не поддерживаю этот тезис, что нужно мобилизовать с 18 лет, как нам здесь партнеры упрекают. А по крайней мере с 21 года, пожалуй, нам придется это делать", — заявил военный.

Генерал уточнил, что это решение требуется принять даже не в контексте ведения военных действий сейчас. Просто после войны Украине придется готовить ресурсы и резервы на будущее.

Как писал портал "Комментарии", Офис президента Украины и лично Владимир Зеленский не идут навстречу призывам союзников снизить возраст призыва в ВСУ до 18 лет. Там отмечают, что Силам обороны по вине союзников не хватает оружия даже сейчас, и ставить под ружье десятки тысяч новых людей нет смысла. Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ТЦК отлавливают людей старшего возраста, и получается, что для них оружие в стране есть. Военные даже иронизируют, что, возможно, речь идет о каком-то специальном оружии для "пенсионеров", а не для молодежи.







