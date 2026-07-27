Украине придется пойти на непопулярное решение: эксперт ошеломил неприятным прогнозом

Возможное "воздушное перемирие" между Украиной и Россией могло бы стать выгодным прежде Киеву, однако доверять обещаниям Кремля не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя информацию, что Украина и США обсуждают возможность прекращения взаимных воздушных ударов.

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По словам эксперта, несмотря на успешные атаки украинских беспилотников по стратегическим объектам на территории России, они пока не смогли кардинально изменить ход войны.

"Мы эффектно попадаем по важным объектам в РФ, но по состоянию на сегодняшний день этими атаками не можем переломить ситуацию. До такого перелома еще далеко", – отметил Ступак.

Он напомнил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре уже приводили к дефициту топлива в отдельных регионах РФ. В то же время, по его словам, Кремль не изменил свою политику, поскольку основные российские города не ощутили критических последствий.

Украина, подчеркнул эксперт, сталкивается со значительно более серьезными вызовами. Россия системно атакует энергетическую инфраструктуру, логистические объекты, склады и автозаправочные станции, пытаясь максимально усложнить прохождение предстоящего отопительного сезона.

"Россияне рассчитывают, что зимой для них откроется окно возможностей. Если люди переходят на генераторы, но одновременно уничтожаются АЗС и топливная инфраструктура, возникает еще больший дефицит. Именно поэтому прекращение воздушных ударов было бы выгодно Украине", – пояснил Ступак.

В то же время, эксперт призвал не возлагать больших надежд на возможное перемирие. По его мнению, Россия может использовать какие-либо договоренности в собственных интересах, а эффективных механизмов контроля за их исполнением практически не существует.

"Россия не является стороной, которой можно безоговорочно доверять. Если даже будет достигнута договоренность, всегда найдется объяснение, почему очередной удар якобы стал ответом на провокации", — подчеркнул он.

Ступак также предположил, что даже в случае начала переговоров Украина должна готовиться к возможным провокациям зимой.

"Я не думаю, что Россия подарит нам спокойную зиму. Напротив, Кремль может попытаться использовать холодный период для максимального давления на Украину", – подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отправляется в США на фоне усиления поддержки Украины со стороны Вашингтона. Одними из главных тем переговоров могут стать новые санкции против России, дополнительные системы Patriot и последующая военная помощь. Об этом заявил эксперт Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский.