Украине придется ехать в Стамбул на переговоры: какие требования выставит РФ

Украинской делегации таки придется ехать в Стамбул на прямые переговоры с Россией, считает политолог Максим Яли.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, не случайно об этом ранее говорили президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджет Тайип Эрдоган. Кроме того, эксперт напоминает, что Трамп ещё накануне заявления кремлевского диктатора Владимира Путина допускал участие Эрдогана в переговорах.

"Эрдоган, конечно же, согласится предоставить площадку для переговоров. И отвлечь внимание от протестов оппозиции это тоже поможет", — говорит Яли.

По его прогнозам, на переговорах Россия выставит свои нереальные условия, которые Украины предсказуемо отвергнет.

"Ну а там в таком случае и летнее наступление русских, к которому они активно готовятся", — говорит политолог.

При этом он считает, что европейцы будут поддерживать позиции Украины. А вот как будет вести себя администрация Трампа, остаётся неопределённым до конца.

"Вернее, какой уровень уступок России со стороны Украины на переговорах в Стамбуле они будут считать достаточным для того, чтобы не выйти из переговоров в случае отказа украинской стороны", — подытожил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.

При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ.

Также "Комментарии" рассказывали, что Эрдоган согласился предоставить переговорную площадку Украине и РФ.



