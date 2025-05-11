Украине придется ехать в Стамбул на переговоры: какие требования выставит РФ

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Ткачик Олеся
Украинской делегации таки придется ехать в Стамбул на прямые переговоры с Россией, считает политолог Максим Яли.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, не случайно об этом ранее говорили президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджет Тайип Эрдоган. Кроме того, эксперт напоминает, что Трамп ещё накануне заявления кремлевского диктатора Владимира Путина допускал участие Эрдогана в переговорах.
По его прогнозам, на переговорах Россия выставит свои нереальные условия, которые Украины предсказуемо отвергнет.
При этом он считает, что европейцы будут поддерживать позиции Украины. А вот как будет вести себя администрация Трампа, остаётся неопределённым до конца.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.
При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ.
Также "Комментарии" рассказывали, что Эрдоган согласился предоставить переговорную площадку Украине и РФ.
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