Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность Украины, США и Европы вести переговоры с Путиным и его режимом является значительным компромиссом. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

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"Представьте, что Гитлера не уничтожили, или он не покончил с собой. Но после всего, что он сделал — и с евреями, и с другими народами, после оккупаций и фашистской политики — представьте, что после всего этого все сказали бы: давайте сядем и найдем компромисс. Можете себе это представить?" — спросил Зеленский. "И вот мы сейчас садимся за стол с убийцей, с Путиным и его режимом... Это настоящий компромисс."

Он также подчеркнул, что Украина готова к переговорам, поскольку стремится к миру, но обвинил Америку в том, что она не оказывает достаточно поддержки для того, чтобы выгнать российские войска с территории Украины.

"Америка не дает нам того, в чем мы нуждаемся. Европа, конечно, дает, но этого недостаточно для победы над врагом. И вот что мы имеем. Поэтому диалог – это компромисс. Потому что должно быть правосудие, наказание, кто-то должен ответить за убийства — Путин и его окружение. Но все говорят: это давайте поговорим: давайте поговорим.

Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп еще не предложил четкий план завершения войны в Украине.

"Этот план не может быть только американским, поскольку война происходит здесь, в Украине. Без нашего участия и консультаций с нами этот план не может быть полным", — сказал он.

В то же время президент предположил, что у команды Трампа, вероятно, уже есть определенные разработки, но Украина их еще не видела и не слышала никаких конкретных предложений.

Между тем, как писали "Комментарии", в Госдуме страны-агрессора России отреагировали на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО и возвращении к границам до 2014 года. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, такие заявления могут стать "холодным душем" для президента Владимира Зеленского.