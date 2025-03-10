Украине придется делать сложные вещи: в США готовы определиться с последующей помощью Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с украинской делегацией в Джидде станут ключевыми для разблокирования военной помощи и возобновления обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.
Фото портал "Комментарии"
Рубио надеется на скорую разблокировку помощи Украине, пишет издание The Guardian
Он также отметил, что для установления режима прекращения огня Киеву предположительно придется пойти на определенные уступки.
"Самое важное, с чем мы должны уйти отсюда, — это сильное ощущение, что Украина готова делать сложные вещи. Так же, как и россиянам, придется делать тяжелые вещи, чтобы закончить эту войну”, — отметил госсекретарь США.
Напомним, что установление перемирия, как писал портал "Комментарии", вероятно будет одной из тем обсуждения во время встречи украинской и американской делегации в Саудовской Аравии. В Офисе президента объяснили, какие условия перемирия будут для Украины принципиальными.
Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире "Единые новости" рассказал о ключевых условиях. По его словам, Украина не пойдет на перемирие на суше, когда российский диктатор Путин сможет восстановить количество живой силы и возобновить боевые действия со временем. Советник руководителя Офиса президента Украины заявил, что страна не отступит от своего предложения по прекращению огня в небе и море. Также Украина предлагает не атаковать энергетическую инфраструктуру.
Новости