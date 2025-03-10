Украине придется делать сложные вещи: в США готовы определиться с последующей помощью Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с украинской делегацией в Джидде станут ключевыми для разблокирования военной помощи и возобновления обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.

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Рубио надеется на скорую разблокировку помощи Украине, пишет издание The Guardian

“Думаю, что вопрос паузы в помощи – это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что произошедшее завтра будет определяющим”, — подчеркнул Рубио.

Он также отметил, что для установления режима прекращения огня Киеву предположительно придется пойти на определенные уступки.

"Самое важное, с чем мы должны уйти отсюда, — это сильное ощущение, что Украина готова делать сложные вещи. Так же, как и россиянам, придется делать тяжелые вещи, чтобы закончить эту войну”, — отметил госсекретарь США.

Напомним, что установление перемирия, как писал портал "Комментарии", вероятно будет одной из тем обсуждения во время встречи украинской и американской делегации в Саудовской Аравии. В Офисе президента объяснили, какие условия перемирия будут для Украины принципиальными.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире "Единые новости" рассказал о ключевых условиях. По его словам, Украина не пойдет на перемирие на суше, когда российский диктатор Путин сможет восстановить количество живой силы и возобновить боевые действия со временем. Советник руководителя Офиса президента Украины заявил, что страна не отступит от своего предложения по прекращению огня в небе и море. Также Украина предлагает не атаковать энергетическую инфраструктуру.