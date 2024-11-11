Украине предложат микс корейского и финского сценариев мира: подробности

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Ткачик Олеся
По всей видимости, США и Запад готовят для Украины смесь финского и корейского сценариев, отмечает политолог Сергей Таран.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, согласно этому плану, Украине "настойчиво предложат" прежде всего нейтралитет на срок от 5 до 20 лет.
Кроме того, согласно этому так называемому мирному плану, Украина фактически потеряет те территории, которые оккупировала Россия. Суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России, считает Таран.
Также, считает эксперт, Украине будут предлагать тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, которое, однако, не будет содержать конкретных сроков полноправного участия Украины в ключевых западных союзах.
По мнению Тарана, согласно этому плану, следует ожидать значительных поставок американского оружия, в том числе дальнобойного, которое можно будет применить только в случае возобновления российской агрессии, плюс деньги на восстановление страны.
Политолог подчеркивает, что такой сценарий паузы в войне, по мнению новоизбранного американского истеблишмента, лучше "войны на истощение", которую по факту отстаивает администрация Джо Байдена.
Впрочем, добавляет Таран, чтобы завершение войны было реальным, США будут предлагать кремлевскому диктатору Владимиру Путину постепенное снятие санкций с России и возвращение РФ и лично Путина в статус приличных политиков, с которыми можно садиться за один стол.
Кроме того, по мнению эксперта, США могут пообещать РФ, что Украина не сможет присоединиться к НАТО. Ее Путин сможет продать своему народу как огромную победу.
По его мнению, благодаря такому миру Трамп сможет, например, продемонстрировать яркий контраст с Байденом, который, несмотря на все усилия, не смог достичь мира ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Кроме того, он покажет американцам сбережения средств налогоплательщиков и заставит Европу увеличивать военные бюджеты и брать ответственность за собственную безопасность.
При таких условиях, говорит политолог, Трамп сможет сосредоточиться на Китае, который для него больше угрозы, чем Россия, и союз между которыми, по его мнению, нужно обязательно разрушить.
При этом он добавил, что Трампу будет важно, чтобы достигнутые им соглашения выполнялись, иначе одно из его громких предвыборных обязательств окажутся пустыми словами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во Франции уже заявили о том, что Трамп слишком мудр, чтобы бросить Украину.
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