Украине предложат микс корейского и финского сценариев мира: подробности

По всей видимости, США и Запад готовят для Украины смесь финского и корейского сценариев, отмечает политолог Сергей Таран.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, согласно этому плану, Украине "настойчиво предложат" прежде всего нейтралитет на срок от 5 до 20 лет.

"Неофициально говоря – до смерти Путина, когда геополитические условия могут измениться к лучшему. Похожую историю прошла Финляндия, которая после потери территории вынуждена была придерживаться нейтралитета, пока не наступили благоприятные геополитические условия для вступления в НАТО", — отметил политолог.

Кроме того, согласно этому так называемому мирному плану, Украина фактически потеряет те территории, которые оккупировала Россия. Суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России, считает Таран.

Также, считает эксперт, Украине будут предлагать тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, которое, однако, не будет содержать конкретных сроков полноправного участия Украины в ключевых западных союзах.

По мнению Тарана, согласно этому плану, следует ожидать значительных поставок американского оружия, в том числе дальнобойного, которое можно будет применить только в случае возобновления российской агрессии, плюс деньги на восстановление страны.

Политолог подчеркивает, что такой сценарий паузы в войне, по мнению новоизбранного американского истеблишмента, лучше "войны на истощение", которую по факту отстаивает администрация Джо Байдена.

Впрочем, добавляет Таран, чтобы завершение войны было реальным, США будут предлагать кремлевскому диктатору Владимиру Путину постепенное снятие санкций с России и возвращение РФ и лично Путина в статус приличных политиков, с которыми можно садиться за один стол.

"Возможность "решать судьбу мира" вместе с США была давней фантазией Путина. Конечно, Трамп никогда не будет исполнять эту его фантазию, но, по крайней мере, сделать иллюзию возвращения России в клуб влиятельных стран ради паузы в войне Трамп может", — считает Таран.

Кроме того, по мнению эксперта, США могут пообещать РФ, что Украина не сможет присоединиться к НАТО. Ее Путин сможет продать своему народу как огромную победу.

"Оккупированные территории по факту будут оставаться за Россией – никакого "мирного соглашения" между Киевом и Москвой, конечно, не будет, но будет режим "прекращения огня" по корейскому сценарию", — считает Таран.

По его мнению, благодаря такому миру Трамп сможет, например, продемонстрировать яркий контраст с Байденом, который, несмотря на все усилия, не смог достичь мира ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Кроме того, он покажет американцам сбережения средств налогоплательщиков и заставит Европу увеличивать военные бюджеты и брать ответственность за собственную безопасность.

При таких условиях, говорит политолог, Трамп сможет сосредоточиться на Китае, который для него больше угрозы, чем Россия, и союз между которыми, по его мнению, нужно обязательно разрушить.

"Самая сложная часть этого плана — вопрос гарантий – гарантий, того, что Путин будет придерживаться хотя бы чего-то достигнутого на геополитических торгах с Трампом. Пока существенной гарантией выглядит только вооружение, которое Трамп может предоставить Украине", – отмечает Таран.

При этом он добавил, что Трампу будет важно, чтобы достигнутые им соглашения выполнялись, иначе одно из его громких предвыборных обязательств окажутся пустыми словами.

"А сильное лидерство, о котором упорно повторяет избранный президент США, не может себе позволить всемирному фейлу", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во Франции уже заявили о том, что Трамп слишком мудр, чтобы бросить Украину.



