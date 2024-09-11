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Украине предлагают заморозить войну: сможет ли Запад удержать РФ от повторного нападения

Если Запад хочет заморозки войны в Украине, он должен усилить против РФ санкции, чтобы отбить желание впоследствии наступать снова

сегодня, 14:08
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Ткачик Олеся

Украину продолжают склонять к территориальным уступкам России, считает политолог Константин Матвиенко.

Украине предлагают заморозить войну: сможет ли Запад удержать РФ от повторного нападения

Переговоры Украины и РФ

"Неявно. Намеками. Заявлениями "хороших россиян" о мощи и решимости рашистов воевать еще много лет. Поэтому, мол, "нужно договариваться". Аналогичные нарративы внушают "украинские эксперты", живущие в Вене, Варшаве, Братиславе, Милане, на Коста-Барво, в США. Есть и те, кто проживает в Киеве или Одессе", – говорит эксперт.

Впрочем, подчеркивает Матвиенко, всем этим людям понятно, что официально, на уровне изменений в Конституцию, такие уступки никоим образом невозможны — ни на политическом, ни на юридическом уровне.

"Вправду предлагается заморозить войну на линии столкновения, так как это сделано в случае Абхазии, Осетии, Приднестровья. Только площади территорий значительно больше, количество порабощенного населения, значимость продуктивных земель, предприятий, портов, дорог, памятников истории, археологии, культуры, минеральных ресурсов", — подчеркивает эксперт.

По его словам, террористическая Россия все это уничтожает и разоряет, поэтому перемирие будет означать усиление России, увеличение ее опасности для человечества.

"В случае остановки боевых действий санкции в отношении России и ее сообщников должны быть радикально усилены, чтобы у России не возникло новых возможностей возобновления агрессии. Санкции должны нарастать до полного восстановления территориальной целостности Украины, выплаты компенсаций Украине за нанесенный ущерб, наказание военных преступников", — считает Матвиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Олаф Шольц якобы вошел в сговор с диктатором Владимиром Путиным и будет предлагать Украине заключить с РФ обновленные минские соглашения.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jamsDD66fc3wzrK1Zh2NZsDNjCnmMweZrUKa9fh753C7ogZFfjZ6uzZMTKd5YPXSl&id=100002204104615
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