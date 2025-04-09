Европейские партнеры планируют увеличить количество заказанных и переданных Украине артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов до конца 2025 года, заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас.

ЕС увеличит поставки артиллерии. Фото из открытых источников

"ЕС и страны-члены могут достичь этого результата уже в этом году. С тех пор, как мы начали диалог со странами-членами, Украина уже получила более миллиона снарядов – в виде заказов или обещаний. Я продолжу работу над тем, чтобы мы в этом году вышли на показатель в 2 миллиона", — сказала Кая Каллас.

Как известно, в апреле министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что инициатива Чехии по закупке для Украины на внешних рынках артиллерийских боеприпасов способна ежемесячно осуществлять поставки ВСУ до сентября 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что представитель Государственного департамента США Темми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль Китая в поддержке российской агрессии. Китай является главным спонсором России в войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая. Дальнейшее сотрудничество между этими двумя ядерными державами — Россией и Китаем — лишь углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими", — заявила Тэмми Брюс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.